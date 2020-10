Se billedserie ?Når børnene sidder og arbejder, er det utrolig nemt at få dem til at åbne op og fortælle og give hinanden gode råd,? siger Marina Lenzberg. Foto: Peter Klar

Marina Lenzberg har skabt et fristed for skilsmissebørn

Marinas Børnegrupper er et nyt tilbud på Charlottenlund Station, hvor skilsmissebørn kan dele tanker og dilemmaer med andre børn i samme situation

Villabyerne - 25. oktober 2020 kl. 17:19 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Halvdelen af alle ægteskaber opløses igen, og hvert tredje danske barn under 18 år har oplevet, at forældrene er blevet skilt.

Statistisk set er skilsmisser altså helt normale - men for børn, der oplever deres forældre gå fra hinanden, er følelserne, tankerne og udfordringerne alt andet end normale.

Skilsmissebørn og deres problemer risikerer at blive overset, og derfor har Marina Lenzberg i en årrække udviklet og udbredt konceptet Marinas Børnegrupper. Det er hendes mission, at skilsmissebørn trives trods store omvæltninger og fortsat kan holde fokus i skolen.

6. november starter hun de to første forløb i Voxeværket på Charlottenlund Station. Her kan børn i alderen 8-15 år komme og dele deres oplevelser med andre børn i samme situation.

Et fortrolighedsrum "I gruppen får børnene en ventil, et fortrolighedsrum, hvor de kan dele svære tanker, følelser og dilemmaer med andre børn i lignende situation. Jeg hjælper dem i gang med en­­kle greb, der gør dem trygge og hjælper dem til at fortælle, men det er faktisk meget naturligt for dem at åbne op, fordi de er sammen med andre, der er i samme situation. Derfor fungerer det så godt, når børnene mødes i en gruppe," fortæller hun.

Gennem forløbet i 'Skilsmisseland' lægger børnene til i forskellige havne med hver deres tema som Savn, Er det min skyld, Søvn, Mærkedage og ferie, Når mine forældre er uvenner, Dagen hvor jeg fik det at vide, Skiftedagene og Mors og fars nye kærester.

Børnene tegner, bygger Lego, spiller spil eller laver andre øvelser, mens snakken går.

Der manglede et tilbud "Skiftedagene fylder hos de fleste børn, oplever jeg. Vi tegner også "klumpen". Hvor sidder den henne? Klumpen opleves af børnene som en form for savn, ked af det-hed, utryghed, som bliver mindre, når ungerne får sat ord på den. Når børnene sidder og arbejder, er det utrolig nemt at få dem til at åbne op og fortælle og give hinanden gode råd," siger Marina.

Marina er uddannet lærer og fik idéen til børnegrupperne, da hun som lærer på Vallerødskolen i Hørsholm mødte mange børn, der var berørt af en skilsmisse.

"På et tidspunkt havde jeg en 9. klasse, hvor der var flere skilsmissebørn end ikke-skilsmissebørn. Jeg er selv vokset op som skilsmissebarn, hvilket måske gør, at jeg havde nemt ved at sætte mig i børnenes sted. Jeg oplevede, at skilsmissebørns situation blev grebet meget forskelligt an fra lærer til lærer. Det blev min mission at sætte det i system. Der var alt for mange børn, der manglede nogen at snakke med."

Marina fik Hørsholm Kommune med på idéen og uddannede sig til børnegruppeleder hos Center for Familieudvikling. Nu er børnegrupper udbredt til alle skoler i Hørsholm Kommune.

Marina er gået videre og tilbyder nu Marinas Børnegrupper i privat regi.

"Da jeg begyndte at udbyde børnegrupperne på Facebook, gik det stærkt. Der er et stort behov derude. Jeg har også flyers i omløb, og mange forældre er søde at anbefale mit tilbud til andre familier."

Forældrene skal lytte Selv om børnene og deres behov er i fokus, spiller forældrene en meget vigtig rolle.

"Det er unikt for mine børnegrupper, at jeg inviterer forældrene med til afslutningen, hvor jeg - på vegne af deres børn - giver dem nogle gode råd. Det virker meget stærkt, når børnene og de voksne er til stede samtidig. Det melder jeg ud, inden de siger ja til et forløb til deres børn. Så ved jeg, at forældrene får de her vigtige ting, som deres børn gerne vil fortælle dem, at vide."

Efter planen vil Marina køre to forskellige aldersinddelte forløb mandag og fredag eftermiddag. Desuden tilbyder Marina også skræddersyede forløb til søskende, individuelle samtaler og åbent hus-arrangementer.

Man kan læse mere om hendes tilbud til skilsmissebørn og -familier på marinasboernegrupper.dk.