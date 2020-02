Gentofte Volley gik ubesejret gennem grundspillet i VolleyLigaen. I den sidste kamp viste holdet klassen og vandt ude med 3-0 over Marienlyst. Gentoftes Tobias Kjær i mørkeblåt spillede en stor kamp. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Marienlyst mast på bare 56 minutter

Gentofte Volley vandt for flere runder siden grundspillet i ligaen. Det blev afsluttet med manér i lørdagens kamp, hvor førstepladsen blev cementeret. Gentofte er dermed klar til play-off uden et eneste nederlag i ligaen.

Alle på Gentoftes hold var tændte på trods af, at kampen reelt var uden betydning for holdet. Tobias Kjær servede og angreb som en drøm. Han blev officielt noteret for seks serveesser, men antallet var højere. Hertil kom en angrebs­effektivitet på 80 procent på 10 angreb.