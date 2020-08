Marie Brixtofte har tidligere fortalt åbent og ærligt om sin egen smertefulde fortid som datter af en alkoholiker. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Marie Brixtofte starter ny brevkasse i Villabyerne: "Jeg er en af de psykologer, der ikke er bange for at give gode råd"

Forfatter og psykolog Marie Brixtofte vil fremover svare på spørgsmål fra Villabyernes læsere

Villabyerne - 20. august 2020 kl. 15:58 Af Jesper Bjørn Larsen

41-årige Marie Brixtofte, datter af Farums tidligere borgmester Peter Brixtofte, er ny skribent i Villabyerne. Marie, der i 2015 blev cand.psych., vil tage fat på eksistentielle temaer med udgangspunkt i læsernes egne spørgsmål.

I 2019 udkom Marie Brixtoftes selvbiografiske fortælling 'Kun når det regner', der bl.a. handler om livet med en far, der var alkoholiker, og senere i år udkommer 'Bolsjefilosofi og andre leveråd', begge på Gyldendal.

Marie Brixtofte har ikke - og er det stadig ikke - været bleg for at fortælle om de gange, livet har spændt ben for hende. Sit eget komplicerede forhold til en far, som hun elskede over alt på jorden, men som selvdestruktivt forsvandt ind i drukken, har hun fortalt åbent og ærligt om. Også i Villabyernes spalter, da vi interviewede hende i forbindelse med den selvbiografiske bog.

"Jeg megaelskede ham, men han var også en byrde. Da han døde, mistede jeg på en måde håbet. Alle de små dråber inde i mig, der ikke havde fået nok far, samlede sig, og jeg følte mig fortabt. Jeg fik angst. Jeg tvang mig selv til at gå fremad, men jeg væltede omkuld af selvbebrejdelser. Da han døde, havde jeg ikke set ham i flere måneder. Jeg vidste kun, at han var på dødsdruk," fortæller Marie Brixtofte, der efter hun blev færdig som psykolog, fik arbejde hos TUBA, der netop giver hjælp til unge, som er børn af alkoholikere.

Tabu at gå til psykolog Marie Brixtofte siger selv, hun elsker at skrive og hjælpe andre mennesker, og hun har allerede et erklæret mål med sit skrivearbejde i Villabyerne:

"Det er trist, at det stadig for mange mennesker er lidt et tabu at gå til psykolog. Folk tænker, at man virkelig skal være i krise for at gå til psykolog. Jeg gad godt, at psykologien blev mere tilgængelig. Det er blevet for reserveret, måske ligefrem elitært, det foregår i et alt for lukket rum. Dybest set er vi jo bare mennesker, der har lært at stille nogle rigtigt gode spørgsmål," siger Marie Brixtofte. Og fortsætter:

"Jeg er en af de psykologer, der ikke er bange for at give gode råd. Jeg tør godt tale åbent om mine observationer," siger hun, der før hun blev psykolog bl.a. arbejdede som investment banker qua sin første uddannelse i økonomi.

Hun er også en af de psykologer, der advarer mod for lange terapeutiske forløb.

"I min optik bør det - for de fleste - være 10-15, max 20 gange, man går til psykolog. Det kan godt gå hen og blive uetisk at fastholde klienter i en offerrolle," siger Marie Brixtofte.

Sammen med sin familie har hun boet i Gentofte, på Hellerupvej, siden 2013. Det var den 19. bopæl i hendes liv, men det bliver også den sidste, fastslår hun.

"Da vi så huset, sagde jeg til min mand, at her vil jeg bo, indtil jeg skal dø. Jeg føler mig så godt tilpas i Gentofte. Jeg fik at vide, at her var mange snobber, men jeg har stadig til gode at møde en," griner Marie Brixtofte, der også ofte er på landevejen med sine foredrag.