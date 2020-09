Send til din ven. X Artiklen: Marie Brixtofte: 'Det er vores job som forældre altid at følge vores børns behov, når det er muligt, men ikke hvis det strider imod vores værdier' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marie Brixtofte: 'Det er vores job som forældre altid at følge vores børns behov, når det er muligt, men ikke hvis det strider imod vores værdier'

I denne uges brevkasse er temaet søskenderelationer og forældreforventninger

Villabyerne - 28. september 2020 kl. 07:59 Kontakt redaktionen

Hej Marie.

Min store datter har travlt med ungdomslivet og har ikke så meget tid til at være sammen med sin otte år yngre søster.

Synes du, man skal forvente af ens børn, at de spenderer tid med hinanden, eller skal man lade det være en naturlig udvikling, hvor meget de er sammen?

Kh Moderen, der bare vil hendes børn det bedste.

Svar fra Marie Kære 'Moderen, der bare vil hendes børn det bedste'.

Tak, fordi du skriver ind, og det er et rigtig godt spørgsmål.

Lige nu er dine børn to meget forskellige steder i deres liv, og jeg kan godt forstå, du kunne ønske dig, at dine børn brugte mere tid sammen. Det kan i det hele taget være svært at navigere i børnenes forskellige behov og ens egne.

Måske har du allerede snakket med lillesøster om dette, men hvis du ikke har, så er det vigtigt at finde ud af, om lillesøster savner at hænge ud med storesøster, eller om det er noget, du forestiller dig.

Nogle gange kan man nemlig komme til at tillægge andre behov, man selv har. Hvis lillesøster ønsker mere tid med storesøster, så undersøg hvad det er, hun savner, forklar hende, hvor storesøster er i livet og måske tænk over, om lillesøster kan få det, hun savner, andetstedsfra, måske endda fra dig.

Angående storesøster, så er det en hårfin balance. Her kommer teorien om hulemennesket ind: Vi er i virkeligheden hulemennesker. Vi har levet i tusindvis af år i huler og dem, som var bange for mørke, højder, små rum, edderkopper og slanger, overlevede og gav generne videre.

For huleteenageren var den vigtigste overlevelse at løsrive sig fra sin primære familie og begynde at knytte stærke bånd med jævnaldrende. Så når din ældste har travlt med ungdomslivet, så kan det føles som liv eller død at passe ind og knytte bånd med de andre unge. Og så kan man nemt glemme en otte år yngre lillesøster.

Men når det så er sagt, så kan det sagtens være, hun også savner lillesøster, men blot har glemt at prioritere hende. Snak med storesøster, om hun savner lillesøster og spørg hende f.eks. "hvis du skulle bruge lidt mere tid med [lillesøster], hvad skulle I så lave?"

Hjælp dem med at skabe rammerne for samvær, eventuelt giv dem biografbilletter, penge til at male keramik, pak en picnickurv eller sæt dem af i svømmehallen. Måske I også alle tre kunne lave noget fast sammen, have en månedlig gåtur, museumstur eller noget andet, I godt kan lide.

Du spørger, om man kan "forvente", at ens børn spenderer mere tid med hinanden, og det er vigtigt, at vi ikke går og forventer alt muligt, for alle børn er forskellige. Men hvis storesøster ikke savner lillesøster (og lillesøster savner storesøster) og du ikke synes, at de ses nok, så må man godt sætte krav.

Det er vores job som forældre altid at følge vores børns behov, når det er muligt, men ikke hvis det strider imod vores værdier. Alle har brug for at føle sig nyttefulde, og derfor kan det styrke storesøsters følelse af værdi, at der er brug for hende. Også selvom hun måske himler med øjnene og hellere vil alt muligt andet.

Jeg fornemmer, at det selv er den balance, du mærker - mellem, hvad man må kræve, og hvad der er naturlig udvikling - og jeg vil tillade mig at omformulere dit spørgsmål:

Må jeg godt opmuntre til (og evt. kræve), at de bruger lidt mere tid sammen, og samtidig ikke blive skuffet over, jeg bliver nødt til at opmuntre til det (/kræve det), fordi jeg ved, det er en naturlig udvikling, og at tiden kommer igen for dem, når lillesøster bliver voksen?

Svaret er ja. Kærlig hilsen Marie

Skriv til Marie Marie Brixtofte, Villabyernes nye brevkasseredaktør er autoriseret psykolog, økononom, forfatter og foredragsholder. Hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre. Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen 'På Brixen', især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker. Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­l@rsen.net, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk. Marie Brixtofte er psykolog og er derfor bundet af tavshedspligt. Alle mails til hende vil efterfølgende blive slettet i overensstemmelse med GDPR. Henvendelsen må gerne udgives med navn, men Marie opfordrer til, at den gengives anonymt. Alle kan pt. forvente at få svar, også selv om henvendelsen ikke bliver brugt.

