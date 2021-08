Se billedserie Det eneste, du skal have for at komme i gang, er en god bæretaske, fortæller Maria Bruun-Schmidt.

Send til din ven. X Artiklen: Maria har sin lille datter med på vandretur: - Det er så fedt at give sin kærlighed til naturen videre til sit eget barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maria har sin lille datter med på vandretur: - Det er så fedt at give sin kærlighed til naturen videre til sit eget barn

Gentofte-borger Maria Bruun-Schmidt vil trække småbørnsfamilier ud at vandre. For det kan man sagtens. Selv tog hun helt uerfaren sin dengang 13 måneder gamle datter Aviaya med ud at vandre på Hærvejen

Villabyerne - 14. august 2021 kl. 07:52 Af Tekst og foto: Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Ikke et eneste herberg på Hærvejen i Jylland havde nogensinde haft en så lille vandregæst forbi.

13 måneder gammel blev Aviaya sat i en bæretaske af sin mor, Gentofte-borger Maria Bruun-Schmidt, for over syv dage at vandre 150 km langs Hærvejen. At tage på vandretur var ikke kun nyt for Aviaya, også for hendes mor.

"Jeg havde aldrig før van­dret, men altid drømt om at gøre det. Og da vuggestuen var lukket i en sommeruge, tænkte jeg - hvorfor ikke tage min datter på 13 måneder med? Min tanke var, at det ikke behøver at være en begrænsning at have et barn med på vandrestierne - det kan også være et tilvalg. Og jeg kunne opdrage min datter ind i det, jeg selv elsker at lave og drømmer om at prøve. Så jeg købte en bæretaske og planlagde vores rute, og det blev den første af en lang række fantastiske mor-datter-ture sammen," fortæller Maria Bruun-­Schmidt, der allerede på førstedagen begik sin første store fejl.

"Jeg lagde hårdt ud med at gå 35 km. Det blev en helvedestur, og da jeg endelig kom frem til herberget, var det med så trætte ben og en sulten datter. Men man lærer hurtigt af sine fejl, og resten af turen doserede jeg ruten til 15-20 km om dagen," siger hun.

En symbiose Mor og datter fik stor opmærksomhed fra andre vandrere på ruten, som ofte slog følge med dem noget af tiden. Men for det meste var det bare de to.

Med et spejl kunne hun tjekke op på datteren. Og når hun var faldet i søvn, havde Maria Bruun-Schmidt to timer med sig selv og sine egne tanker.

"Det var virkelig en kæmpe glæde at have sit barn med på en vandretur. Da vi kom hjem, var vi en symbiose, fordi vi var så nærværende og tætte på hinanden. På turen snakkede vi om alt det, vi så. Og når det blev dårligt vejr, holdt vi pauser og lyttede til regnen," fortæller hun.

I dag er Aviaya to år. Siden de kom hjem fra Hærvejen, har familien ikke sluppet bæretasken, og kæresten Kenneth har nu slået de to følge på turene, som bl.a. tæller Camønoen. Og siden har familien taget skridtet videre til at overnatte i shelter.

Første gang valgte de et shelter ved Jægersborg Hegn, der ikke lå langt fra hjemmet i Ordrup. Bilen blev pakket og parkeret i nærheden.

"Hvis alt gik i koks, kunne vi bare hoppe ind og køre hjem. Men det gik rigtig godt. Aviaya sov i sit eget lille telt, mens vi drak kølig hvidvin under åben stjernehimmel," fortæller Maria Bruun-Schmidt.

Efter den succesoplevelse har familien været på flere mikro-eventyr i hverdagene, hvor de laver mad over bål og sover i shelter for næste dag at tage direkte i institution med Aviaya og videre på arbejde.

"Det er så fedt at give sin kærlighed til naturen videre til sit eget barn, men også at tage sig selv ud af hverdagens praktiske gøremål og væk fra skærmene," siger Maria Bruun-Schmidt.

Små fif til turen I dag er familien afsted på spontane vandreture en gang om ugen, mens de 4-5 gange om året er på større og planlagte ture.

Maria Bruun-Schmidt kan mærke, hvordan Aviayas sind bliver mere åbent og tålmodigt jo flere gange, de er afsted.

"Derhjemme er alting planlagt, og man bliver let forstyrret, men når vi vandrer, er vi samlet som familie og nærværende over for hinanden. Vi er virkelig til stede i nuet," siger hun.

Med sine egne oplevelser har Maria Bruun-Schmidt startet sin profil på Instagram 'Tumling på tur', og hun holder foredrag, som skal inspirere andre til at tage bæretasken på ryggen og komme afsted.

Det oftest stillede spørgsmål er, hvordan hun kan underholde datteren på turen. Og her har hun flere små fif.

"I tasken har jeg sæbebobler med. Jeg har også downloadet en offline spilleliste, eller vi går og synger selv med fagter. Når vi tager ophold, har jeg et insektglas, hvor vi samler dyr og blade, som hun kan observere," fortæller Maria Bruun-Schmidt, som understreger, at man ikke skal købe mange dyre ting og gadgets for at komme i gang.

"Det eneste, du skal have, er en god bæretaske. Og så læg ud med en markeret rute på en time. Find et hyggeligt sted på vejen at slå jer ned med snacks og juice. Det er ikke kilometerne, som afgør, om turen har været en succes, men samværet," siger hun.

Fem gode vandreruter:

Hærvejen

Camønoen Kyststien på Bornholm

Gendarmstien i Sønderjylland

Amarminoen

Eller find de lokale kløverstier på www.Naturstyrelsen.dk.

Marias 8 bedste råd

Lån en bæretaske eller køb en brugt på Den Blå Avis. Så er du good to go

Begynd med en lille gåtur i nærheden af, hvor du bor

Tilpas dagsdistancen til dit barns alder og erfaring

Begynd at vandre med tumling tidligt

Planlæg de første dage ned til mindste detalje. Gør ruten kortere, end du tror, at du kan klare. Og læg 1-2 hviledage ind

Vælg en type overnatning som passer til din familie. Herberg, shelter, Airbnb, bed and breakfast etc.

Pak, hvad du har brug for. Det er mindre, end du tror

Tag en testtur med tumling og bæretaske, inden den store vandretur