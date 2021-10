Send til din ven. X Artiklen: Maria har lavet en genvej til kulturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maria har lavet en genvej til kulturen

Industriel designer Maria Berntsen fra Hellerup er sprunget ud som digital iværksætter med appen gogoo, som leverer nem information om alle de store og små kulturoplevelser i nabo- laget, der kan berige brugerens liv

Villabyerne - 25. oktober 2021 kl. 08:46 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Så har Maria Berntsen fra Hellerup også prøvet dét! Efter tre årtier som selvstændig designer med eget designstudio på Skt. Annæ Plads, hvor hun har formgivet alt fra lamper og lanterner til smykker og bestik, har hun kastet sig over udvikling af appen gogoo.

Det er en ny platform, som skal skabe overblik over store og små kulturtilbud i hele landet.

Den blev formelt lanceret den 14. oktober, hvorefter den kunne hentes i App Store og Google Play.

"Man har dog kunnet kigge på vores betaversion i et stykke tid, og uden at vi rigtig har gjort noget for det, har vi allerede fået 700 brugere," fortæller Maria Berntsen.

Gøre kulturen tilgængelig Som produktdesigner har Maria Berntsen altid forsøgt at lave produkter, der mangler eller at forbedre noget ­allerede eksisterende.

Information om kulturen er i dag spredt på mange forskellige platforme, og det er svært at få et overblik over de mange udbud, mener hun.

"Der har manglet et produkt, der gør det lettere at komme til kulturen og undgå at misse oplevelser, der finder sted lige rundt om hjørnet. Gode kulturoplevelser er så værdigivende for os som mennesker, at vi bør have bedre adgang til de mange skønne ting, der foregår omkring os. Jeg oplevede, at jeg missede alt for mange skønne kulturoplevelser, og jeg synes, det er alt for besværligt at få et overblik over kulturen generelt," siger Maria Berntsen.

Den grundtanke startede idéen til gogoo, som blev undersøgt nærmere under en workshop på hendes tegnestue i foråret 2020.

"Her var der ingen begrænsninger, og mit mål var at finde ud af, hvad der skulle til for at gøre kulturen let og tilgængelig for alle interesserede. På den måde kunne jeg også selv komme til flere af de ting, jeg gerne ville opleve. Det handlede om at få overblik, blive påmindet og kunne dele kulturelle events med familie og venner."

Skal styrke lokalsamfundet Ifølge Maria Berntsen skal gogoo styrke lokalsamfundet i hele landet og hjælpe selv de mindste kulturudbydere med at komme ud til den rigtige målgruppe.

"Det kan for eksempel være, når der er oplæsning i de nordsjællandske sommerhushaver, hvor 'betaling' er at købe en kop kaffe. Det kan være åbent hus i kunstværksteder, ligesom eventet Åbne Døre, der netop har været i Gentofte i september. Kulturen er for alle. Ved at gøre det mere tilgængeligt at finde alle de ting, man bliver glad for at opleve, er gogoo med til at begrænse kulturspild. Gogoo hjælper simpelthen både brugere og udbydere af kultur," siger hun.

Udvikler hele tiden Gogoo trækker på data fra den digitale kulturkalender Kultunaut og præsenterer de kulturbegivenheder, arrangører har oprettet på Kultunaut eller direkte i gogoo.

På sigt er det planen at lave en premium-model i prisklassen "en halv kop kaffe", hvor brugeren mod symbolsk betaling kan blive fri for at blive præsenteret for annoncer.

Gogoo har været i testfase med løbende videreudvikling siden maj i år.

"De næste to features, vi introducerer på gogoo, giver brugeren mulighed for henholdsvis at søge specifikt efter gratis events og få push-beskeder med information om relevante arrangementer. Vi udvikler hele tiden på appen og sætter hele tiden nye mål og visioner for, hvor vi vil hen."

Det handler om servicedesign Springet fra fysisk til digitalt design har været mindre, end man skulle tro, fortæller Maria Berntsen.

"Udvikling af en app er en servicedesign-proces, og den bruger man jo vildt meget i forvejen som designer. På den måde har jeg følt mig meget tryg i hele idéudviklingen af det her. Vi glemmer lidt i vores faglige kasser, at vi har kompetencer, der går på tværs. Det er et vigtigt budskab for mig, at vi kan rigtig meget som designere, fordi vi har lært at tænke i servicedesign og brugererfaring," siger Maria Berntsen.

Energi i nye projekter Maria Berntsen er ikke alene i sin startup, men har efter eget udsagn erkendt sine egne begrænsninger og har rakt ud til nogle kompetente unge mennesker.

"De unge er naturligt digitaliserede og vidende om netop brugen af apps og sociale medier. Det har været en stor oplevelse at samle et team af unge kvinder, som har skabt grundlag for, at det kunne lykkes."

Maria Berntsen beskriver sig selv som konkurrencemenneske. Hun har en fortid inden for elitesejlads, og konkurrencegenet præger hende også som en iværksætter, der godt tør springe ud, hvor vandet er lidt dybere end ellers.

"Nye projekter tiltaler mig, fordi der er ny energi i dem, og fordi jeg bliver klogere, lærer noget nyt og møder nye mennesker. Jeg kan godt lide at spænde buen og være på kanten af mine egne kompetencer. I en alder af lige knap 60 år har det været fantastisk at opleve, at alle erfaringer, man har fået gennem livet, rent faktisk samler sig som et værdifuldt grundlag for at skabe noget nyt."