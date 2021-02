Se billedserie Der er masser af sjove træningsvideoer på YouTube, så det er bare med at komme i gang med morgengymnastikken. Modelfofo: Adobe Stock

Mangler du samvær i hverdagen? Her er fire ting, der kan hjælpe

Vi har spurgt jer om, hvilke aktiviteter, I er begyndt på under nedlukningerne og har samlet de bedste forslag i denne artikel

19. februar 2021 kl. 19:50 Af Albert Høgsted, Magnus Rasmussen og Sia Schrøder, 2.x, Aurehøj Gymnasium

Du er lige blevet færdig med dagens arbejde. Klokken er 16, og du kan endelig lukke skærmen ned efter at have siddet derhjemme hele dagen. Hvad skal der ske nu?

Det kan være svært at finde på ting at lave, når dét, man plejede at lave i fritiden, ikke længere er muligt, så mange ender tit bare med fødderne oppe foran fjernsynet.

Vores inaktivitet under corona tærer hårdt på både vores fysik og psyke. Derfor har vi spurgt jer om, hvilke corona-venlige ting I gør, der kan få denne kedelige tid til at blive lidt mindre kedelig. Sådan så vi sammen kan komme igennem på den bedste måde. Her er fire ting direkte fra jer i Gentofte, som du kan lave derhjemme.

Walk and talk En af dem, som er begyndt på nye ting under nedlukningerne, er 18-årige Emilia Perez, der til daglig går på Nærum Gymnasium. Hun blev træt af at fange sig selv i bare at sidde derhjemme og stirre ind i væggen, så hun ringede til en veninde for at høre, om hun ville gå en tur, mens de snakkede over telefonen. Siden da er virtuelle og normale gåture blevet en stor del af hendes hverdag.

"Under nedlukningerne har jeg gået flere ture end nogensinde før. Det er fedt, at man også kan gå tur med venner, der bor langt væk, som man måske ikke ser så ofte," fortæller Emilia.

Livet under corona: Unge sætter spot Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Her er det en baggrundshistorie med gode råd. Netop muligheden for at gå ture med venner, der bor langt væk, er noget hun vil tage med sig, når verden er normal igen.

"Det er en virkelig hyggelig måde at se sine venner langt væk fra på," tilføjer hun.

Morgengymnastik Der er mange, der savner motion og bevægelse i hverdagen, men måske ikke helt ved, hvor eller hvordan de skal starte, så de ender med ikke at få bevæget sig nok.

Specielt cykelturen om morgenen plejede at være en god måde at vågne op på, så man var frisk og frejdig på arbejdet eller i skolen. Men fortvivl ej! Der findes mange gode alternativer, og det ser ud til, at morgengymnastik har fungeret for rigtig mange i Gentofte Kommune.

Inspirationen er nem at finde på YouTube, hvor man blot i søgefeltet indtaster "morgengymnastik" og vælger den sjoveste. Desuden kan man søge på de fleste fitnesscentre, som har gratis træningsvideoer på YouTube.

Wordfeud App'en 'Wordfeud', som kan downloades på smartphone eller tablet, er ligesom brætspillet Scrabble - bare online. Du kan invitere alle din venner til at spille og konkurrere mod dig i ordkløveri, så længe de også har appen.

Appen kan fungere som et fint alternativ til at spille brætspil i virkeligheden. Der er endda også en chat til at skrive med din ven.

Syv råd til at forbedre din sundhed Reducér den tid, du sidder ned til et minimum (gerne til under 8 timer pr dag).

Reducér TV-tid.

Lad være med at indtage mad- og drikkevarer, mens du ser TV.

Hvis du sidder meget stille, så rejs dig op og gå lidt rundt tre gange i timen.

Tag 'exercise snacks'. Hvis man blot tager 60 trappetrin opad tre gange om dagen, kan det øge din kondition.

Er du ikke karantæneramt, så gå eller brug cyklen, når du skal købe ind eller ordne andre praktiske gøremål.

Bevæg dig for bevægelsens skyld. Planlæg en gåtur eller cykeltur minimum én gang om dagen. Enten alene eller sammen med andre personer i husstanden.



Kilde: Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet Virtuel fredagsbar Zoom, Teams og lignende medier er blevet en fast del af Gentoftes hverdag, og nu kan du udnytte det til at etablere en virtuel fredagsbar. Inviter dine venner eller kollegaer til et videoopkald efter arbejde.

Her kan I lave en øl- eller chilismagning, quizze (kahoot.it kan anbefales) eller mødes i grupperum, så I kan snakke færre sammen. De fleste medier er nemme at installere, så det er bare om at komme i gang. Det kan være, at I ses på fredag?

Her kommer du ind i billedet Et studie fra Rigshospitalet viste, at inaktivitet i 14 dage havde store konsekvenser. Det kan øge fedt mellem dine organer med 7 procent, forværre din form med 7 procent, og gennemsnitligt mistede forsøgspersonerne 1,2 kg muskelmasse.

For at forhindre, at dette sker for dig eller dine medborgere, spurgte vi ud i fællesskaberne på Facebook om inspiration til aktiviteter - den du lige har læst. Hvis du selv har et forslag, eller søger mere inspiration, så hop ind på en af Gentoftes Facebook-grupper og indsend et opslag. De er virkelig søde, og hvem ved? Måske kan du inspirere en anden.