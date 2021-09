Mange veje fører til rådhuset, men ikke borgerforslag

"Det er en vej ind i mere nærdemokrati og en mulighed for at engagere borgere, så demokratiet ikke går i stå. Det er en mulighed for at lytte til borgernes forslag om at udvikle Gentofte Kommune," sagde Jeanne Toxværd, som gerne så det implementeret allerede fra januar 2022.

"Du har fremlagt det her forslag før, hvor vi tog det med i et opgaveudvalg. Her blev konklusionen, at det er en metode, andre kommuner har brugt uden succes. Det er et godt system i Folketinget, men ikke i en lille kommune som vores. Her har vi synlige politikere, som borgerne altid kan henvende sig til. Hvis man har et forslag eller en sag, skal det ikke kræve 400 underskrifter, men kun én politiker, som synes, at det er en god idé. Borgerforslag vil danne et skel mellem politiker og borger. Vi kan altid gøre demokratiet bedre, men vi er en kommune, som allerede bruger mange kræfter på at inddrage borgerne," sagde han.