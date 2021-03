Mand tyssede på unge med larmende knallert: Så eskalerede situationen

To mænd kørte rundt i området omkring Sløjfen på en knallert, som, han syntes, larmede mere, end hvad var hensigtsmæssigt for områdets beboere.

De to mænd på knallerten blev aggressive over for manden, og den ene fremviste en kniv. Efterfølgende kom flere unge mennesker til stedet.

Manden tilkaldte politiet, der sendte flere patruljer til stedet. Flere unge undløb, men to 16-årige mænd fra lokalområdet blev sigter for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Politiet skal nu vurdere om den ene af dem kan og skal sigtes for at have fremvist en kniv.