Mand kørt på hospitalet efter sammenstød med lastbil

Onsdag middag skete der et færdselsuheld på Nybrovej i Gentofte lige nord for Motorring 3. En personbil og en lastbil stødte sammen, og en person blev kørt på skadestuen.

Der skete klokken 11.54 et færdselsuheld, da en 23-årig mandlig bilist fra Kgs. Lyngby kørte i nordgående retning ad afkørsel 18 og fortsatte ud ad Nybrovej, hvor han blev påkørt af en 31-årig mandlig lastbilschauffør fra Nykøbing F, som kørte i sydøstlig retning ad Nybrovej og skulle ligeud.

Der skete ved uheldet ikke umiddelbart større personskade, men den 23-årige blev kørt med ambulance til tjek på hospitalet. Den 23-årige blev efterfølgende sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.