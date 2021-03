Artiklen: Mand forsøgte at undslippe politiet ved at løbe gennem flere haver

Mand forsøgte at undslippe politiet ved at løbe gennem flere haver

En 18-årig mand fra Gentofte blev tirsdag truffet af en politipatrulje ved Vangede Station og sigtet for at have været i besiddelse af en moderat mængde hash.

En 19-årig mand fra Søborg blev i samme ombæring sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han nægtede at efterkomme politiets anvisninger, da han blev bedt om at følge med, ligesom han nægtede at identificere sig.

I stedet løb han midt ud på en nærliggende vej videre ind i en have, videre ud på vejen foran en bil, og efterfølgende ind i to andre haver, før politiet fik kontakt til ham. Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Samme aften blev også en henholdsvis 21-årig mand fra København og en 20-årig mand fra Hellerup visiteret nær Kildeskovhallen og følgelig sigtet for at have en mindre mængde hash på sig.