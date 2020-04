Se billedserie Ida Niepoort på 14 år går til daglig på Skovgårdsskolen. Men lige nu går hun mest ned til ponyen Cookie på Tattersall og strigler og rider hende hver eftermiddag. Foto: Gry Brøndum

Man kan ikke sætte en pony på pause

Mens rideskolerne har lukket holdundervisningen, må børn og unge med part i ponyer som 14-årige Ida og 8-årige Elisabeth ride videre. For selvom coronavirussen sætter samfundet på hold, skal dyrene stadig passes

Villabyerne - 10. april 2020 kl. 11:11 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stille mellem staldbygningerne på Tattersall Rideskole i Jægersborg.

14-årige Ida Niepoort er lige kommet hjem fra en ridetur på Cookie. Den smukke brune pony, der er så stor som en hest, lader sig lidt modvilligt føre ud af sin boks og rundt på gruset til fotografering.

Det er en kold, klar og helt vindstille dag, og solen er ved at gå ned i det hvidblomstrende træ ved Sauntesvej her lidt over fem:

"Vi må ikke bruge ridehuset. Det er kun galophestene, der må komme derind nu," siger Ida, der har en fuldpart i Cookie, som hun strigler, rider, giver vand og passer hver dag i ugens løb et par timer:

"Nu rider jeg rigtig meget i skoven, fordi vi skal holde afstand," siger Ida, der går på Skovgårdsskolen, som hun savner. Men hendes færden på rideskolen består. Og hun ved, at hun på den måde er en af de heldige, der stadig har en fritidsaktivitet at se frem til:

For hestene skal passes. Og ifølge Hesteloven skal de ud af deres bokse og rides eller løbe omkring mindst et par timer dagligt. Så mens ridehold er lukket og fodboldbaner og atletikstadion låst af, må piger og drenge med part i en pony som Cookie fortsætte deres gang på rideskolen som før:

"Men det kan godt være lidt svært at huske på, at vi skal holde afstand til hinanden," siger 14-årige Ida Niepoort og tilføjer: "Vi kan jo ikke bare løbe hen og give hinanden et kram og et knus, som vi plejer".

Mor er med Ida Niepoort henter en trillebør til hø og triller om hjørnet til ridebanen, hvor en enkelt rytter er i sadlen: 8-årige Elisabeth rider koncentreret rundt på sin lysebrune Birdie. Rundt langs hegnet mod uret. Ved staldbygningen sidder hendes mor Caroline Heine på en lille bænk.

"Børnene kommer her så vidt muligt uden deres forældre", siger hun. Men hun synes nu, at Elisabeth er for lille til at komme på rideskolen alene, så mor er med. Den lille rytter løfter armene ud til hver sin side, så hun står der i sadlen, mens hesten galoperer langs hegnet.

"Det er så godt for deres tillid til hinanden, det der," siger Caroline Heine. En smuk brun hest stikker sit hoved ud af et åbent staldvindue og indbyder til et klap.

"Meget er anderledes lige nu. Men det her er et lyspunkt," siger Caroline Heine på både sine og datterens vegne.

Kontingenter Villabyerne har været i kontakt med Tattersall Rideskole ved Lone og Tanja Moberg, som henvender sig til kommunes yngste ryttere.

Her har vi fået oplyst, at Tattersall følger Dansk Rideforbunds regler for tackling af coronakrisen og har lukket alle ridehold samt skolens ridehus for at mindske potentiel smitte med coronavirus.

Og senest har ledelsen måttet anmodet rideskolens forældre om at støtte op om skolen, mens krisen varer, så april-kontingenterne betales trods aflyst undervisning:

"Der er stadig udgifter til pasning af alle ponyer, foder, personale og husleje samt vedligehold," lyder en appel til de forældre, der ikke kan få deres børn til ridning.

Bekymring for personale At det ikke er let at sikre både hestenes velfærd og rytteres gang på en rideskole i karantænetider som disse, kan en anden rideskoleleder, Kim Storm Pallesen fra Mattssons Rideskole i Klampenborg, tale med om:

"Vi følger Dansk Rideforbunds anvisninger. Det vanskelige er, at det er tidskrævende. Vores staldpersonale arbejder tidligt om morgenen fra klokken 5 med at sætte heste på fold og ind i ridehuset. Fra kl. 9 til 19 kan folk med fuldparter komme og passe deres heste, men kun få af gangen. Der må være max 4-5 ryttere på ridebanen" forklarer Kim Storm Pallesen.

Kim Storm Pallesen har selv søgt midlertidigt ly i Nordsjælland i sommerhus med sine egne heste, men inden han tog derop, var hans oplevelse, at Mattssons ryttere fulgte reglerne på bedste vis.

Hans største bekymring er, hvad Mattsson skal gøre, hvis personalet bliver syge:

"De står for fodring tre gange dagligt og hø om aftenen i tidsrum, hvor der ikke er åbent for andre. De bruger handsker og spritter af. Hvis de bliver syge med corona, så har vi ikke andre til at tage over, så det vil vi meget gerne undgå," siger han med eftertryk.

Og derfor begrænses adgangen til rideskolen også så vidt muligt:

"Hvis der er yngre folk, der har anparter, så kommer mor, onkel og tante ikke med. Det duer ikke. Kun én rytter per hest. Det er af hensyn til alle," siger lederen af Mattssons Rideskole, Kim Storm Pallesen, i telefonen fra sit nordsjællandske eksil.

Solorytteri Tilbage på Tattersall, hvor solnedgangen stadig sender gult forårslys ud over ridebanen, svæver 8-årige Elisabeth og Birdie stadig næsten lydløst rundt med masser af plads til bare de to. Der er unaturligt stille, som om det var midt i ferien, og alle var rejst væk.

"Det er så okay med de her restriktioner," siger mor Caroline Heine fra den lille bænk:

"Det skal jo stoppes. Men jeg nyder, at vi stadig kan ride."