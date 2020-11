Malte Fisker viser kunst hos Borella

"Stærkest ses det i den gennemgående opmærksomhed på maleriets sanselige og formelle kvaliteter, som dominerer udstillingens værker. Fisker mestrer både sensibiliteten og teknikken til at fremmane fornemmelsen af stoflighed på lærredet, som suger blikket ind i maleriernes farvemættede rum."

"Farverne er intuitive i modsætning til flade sammensætninger, der udspringer af en mere konceptuel tilgang. Felterne synes dikteret af lærredets firkantede ramme, men diagonalerne skaber rytme og bevægelse i billederne. Positive og negative former er påført med nærmest matematisk præcision, et felt, der først ses som figur, kan pludselig antage karakter af grund. De lyse klare farver får billederne til at ånde og skaber kontrast til de mere solide mørke nuancer," skriver Galleri Lars Borella i pressemeddelelsen.