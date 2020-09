Maler Netværk: Over coronaen skinner kunsten

"Lad dig ikke unødigt forskrække af "Coronabissen" Vi overholder naturligvis alle COVID-19 restriktionerne, som er pålagt os. Så kom og få en kunstnerisk oplevelse og snak med kunstnerne og mulighed for at købe god kunst til en god pris. Vi glæder os meget til at se jer og dele vores glæde over kunsten.