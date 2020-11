Malene Lei Raben om forholdet til sin mor: Kampen og præstationen kostede

Arrangementet med Malene Lei Raben var planlagt som en del Gentofte Bogmesse i foråret, men den blev aflyst på grund af corona. Foto: Kathrine Albrechtsen

Mandag aften blev forfatter Malene Lei Raben interviewet af Villabyernes redaktør Jesper Bjørn Larsen om sin roman 'Fruen'. En bog, der handler om hendes komplekse forhold til sin mor

Villabyerne - 11. november 2020

"En mors blik er en laserstråle, der trænger igennem mure og rejser over lange afstande".

Sådan skriver Malene Lei Raben i sin bog 'Fruen', som er en hudløst ærlig bog om hendes forhold til sin mor.

Mandag 9. november kl. 17 blev hun interviewet af redaktør på Villabyerne Jesper Bjørn Larsen på Gentofte Hovedbibliotek. Oprindeligt var det planlagt til under Gentofte Bogmesse, som blev aflyst på grund af corona.

Alle pladser var optaget i salen, hvor folk sad i forsvarlig afstand og lyttede til Malene Lei Raben, der blandt andet fortalte om, hvorfor hun havde valgt at lægge så private lunser frem til offentlig skue.

"Jeg gjorde det, for at jeg selv kunne blive klogere. På overfladen var vi en familie, som havde det fint med gode uddannelser og ph-lamper i hjemmet, men råddenskab og dårlige relationer finder sted uanset socialklasse. Det var et ønske fra min side at lægge det hele frem til undersøgelse, for jeg har ikke en endelig konklusion på vores forhold. Det må læseren være med til at vurdere," fortalte Malene Lei Raben.

Kvindefrigørelsens pris 'Fruen' er også historien om en mor, der står midt i kvindefrigørelsen. En kvinde, som tager sagen i egen hånd både på arbejdsmarkedet, hvor hun bliver leder i starten af sine tredivere, og i parforholdet, hvor hun bliver skilt fra Malenes far.

"Hun var et forbillede for mange, og hendes veninder så meget op til hende, fordi hun var modig og turde at kaste sig ud i lederansvar. Det var inspirerende og motiverende for andre. Men det var en livsmodel, som ikke var særlig bæredygtig, da hun arbejdede så hårdt. For selvom hun var en inspiration for den generation af kvinder, så kostede kampen og præstationen også. Hun glemte at passe på sig selv," fortalte Malene Lei Raben, som også selv har måttet erkende egne fejl som mor til tre døtre.

"Jeg prøver selv at være mere eftergiven og mindre kritisk. At give dem mere plads og udfolde sig i fred for mine meninger. Hvis de sad i salen, ville de nok sige, at det ikke altid lykkes," sagde Malene Lei Raben.

Hele interviewet blev optaget og kan ses på Gentofte Hovedbiblioteks Facebookside.