Makeover til miljøboks: Hyppigere afhentning og ny sms-ordning

Mange bruger allerede miljøboksen til at sortere det farlige affald og den udtjente elektronik, men nu sætter Gentofte Kommune gang i en ny kampagne for at få de sidste med på vognen.

"Med miljøboksen giver vi de husstande, der bor i villa eller rækkehus, en nem mulighed for at sende deres farlige affald og elektronik den rette vej. Elektronik og farligt affald er noget af det allervigtigste affald at sortere, som på ingen måde hører hjemme i restaffaldet. Elektronikaffaldet gemmer nemlig på materialer, der kan bruges til komponenter i ny elektronik. Derfor vil vi gerne redde så meget af elektronikaffaldet som muligt, mens farligt affald skal behandles, så det ikke er til fare for mennesker og miljø," siger leder i affald og genbrug, Ulla Dreehsen, i en pressemeddelelse.