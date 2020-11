?Louis Veis (til venstre) satte Futsal Gentofte i gang søndag, hvor han efter få minutter scorede kampens første mål, af i alt ni Gentofte-scoringer.? Arkivfoto: Ole Tradsborg

Magtdemonstration da Futsal Gentofte udraderede Brøndby IF

Det blev til storsejr på 9-3 til de lokale futsal-helte, som derved kom hurtigt tilbage i vindersporet

Villabyerne - 24. november 2020 kl. 11:45 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Futsal Gentofte spillede til tider fremragende futsal, da holdet slog Brøndby IF 9-3 på udebane søndag aften. Specielt førstekæden viste gode takter i tv-kampen.

Gentofte-holdet begyndte som lyn og torden og pressede hjemmeholdet over hele banen. Det gav en række store chancer og et mål af Louis Veis efter bare to minutter.

Efter den flotte indledning skiftede Futsal Gentofte andenkæden ind, der ikke på samme måde er fast sammenspillet. Det gav nogle dumme boldtab og kontramuligheder til Brøndby. På en af disse fik Brøndby udlignet til 1-1, hvilket blev begyndelsen på en periode, hvor Brøndby faktisk var helt med i kampen.

Kampen bølgede frem og tilbage i et imponerende tempo. Efter ti minutter kom Brøndby på 2-1, endnu engang på et hurtig kontraangreb. Det fik vækket favoritterne fra Gentofte, der i de efterfølgende minutter satte sig tungt på kampen. Som så mange gange før blev dødboldene afgørende og ved pausen var stillingen 2-3 på tavlen.

Målamok efter pausen Anden halvleg blev en magtdemonstration og kampen endte med en storsejr på 9-3 til gæsterne, der kunne glæde sig over at have spillet noget af det bedste futsal, holdet har præsteret i 2020. Kevin Jørgensen blev noteret for 3 mål, mens Emil Scott blev noteret for sit første mål for klubben. Resten af målene blev sat ind af Ibrahim Badran (2), Louis Veis (2) og Mads Falck.

Efter kampen var cheftræner Bo Holden synligt tilfreds:

"Vi fik vores spil til at fungere og viste i store dele af kampen, hvorfor vi er danmarksmestre".

Ingen Champions League Optakten til kampen var imidlertid noget usædvanlig. Onsdag skulle Futsal Gentofte have spillet UEFA Futsal Champions League på hjemmebane i Gentoftehallen. Fredag eftermiddag i sidste uge kunne UEFA imidlertid fortælle, at udeholdet ikke så sig i stand til at komme. Forud var gået fire uger med et surrealistisk spil med en modstander, der manglede sine udenlandske professionelle spillere - og måske derfor ikke ønskede at komme til Gentofte...

Argumenterne for, hvorfor det ikke var muligt at komme, var mange - nogle sørgelige, andre groteske - f.eks. de mange mink i Gentofte...

Futsal Gentofte forventer at vinde kampen på UEFA's skrivebord i den kommende uge. Sker det, er holdet blandt de sidste 32 hold i turneringen.

Her tror holdet realistisk ikke de store sportslige forhåbninger.

Det siger Futsal Gentoftes formand Christian Peytz, der derimod håber på en stor oplevelse. "Vores modstander vil med sikkerhed være et af de allerbedste hold i Europa, så hvorfor ikke drømme om at skulle møde Barcelona i Gentoftehallen?", udtalte han mandag efter et par højintense uger, hvor han og klubben har ligget vandret med forberedelser, der nu viser sig som spildt energi.