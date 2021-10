Se billedserie "Der skal ikke være alle mulige valgmuligheder. Dem, der henvender sig, vil bare have en god skjorte, de kan bruge igen og igen," siger Rikke Juul Rokkedal Therkildsen. Foto: Foto: Peter Klar

Mænds tøjkrise skal ikke være skjortens skyld

Ægtepar fra Dyssegård har skabt "non-fashion" tøjfirmaet NJORD8, som med ét grundprodukt - en klassisk businessskjorte i økologisk bomuld - vil forenkle det daglige valg af skjorte til arbejde

Villabyerne - 11. oktober 2021 kl. 17:41 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Mange virksomheder udspringer af en personlig erfaring. Måske en oplevelse af, at noget, man selv har brug for, kunne og burde gøres bedre.

Det er NJORD8 fra Dyssegård et eksempel på. Her har ægteparret Rikke og Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen sat sig for at skabe den perfekte businessskjorte, der gør det daglige valg af skjorte så simpelt som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten og en komfort, der rækker gennem en lang arbejdsdag.

Ulrik har en fortid hos bl.a. Philips og Mærsk og har således gået i skjorte til hverdag gennem mange år. Derfra stammer lysten til at skabe en hverdagsfavorit til de danske forretningsmænd, forklarer Rikke.

Sortiment skåret ind til benet

"Der findes rigtig mange skjorter på markedet, og Ulrik har prøvet mange af dem i tidens løb. Men der er stor forskel på kvaliteten, og de rigtig gode skjorter, som har styr på pasform og detaljer, koster ofte langt over 1.000 kroner. Det er mange penge for noget, man "kun" går i til hverdag. Det måtte vi kunne gøre billigere og stadig i rigtig god kvalitet."

Derfor ligger NJORD8's bud på den perfekte businessskjorte bevidst lige under 700 kroner.

Derudover består ingredienserne i NJORD8's opskrift af økologisk bomuld, frasortering af fordyrende mellemled og en "non-fashion" tilgang, der betyder, at der ikke kommer flere kollektioner med nye varer hvert år. Kollektionen er, som den er.

Sortimentet er skåret helt ind til én skjorte, der kan fås i hvid og lyseblå, i henholdsvis slim fit og regular fit, altså kun fire varianter.

"Prisen og den gode, bæredygtige kvalitet kan kun lade sig gøre, fordi vi ikke skal være et modebrand, der hele tiden skal tilpasse sig nye trends. Vi vil have den samme skjorte på hylderne sæson efter sæson, som vi til gengæld forfiner til perfektion. Og så sælger vi kun direkte til forbrugerne via hjemmesiden og skal derfor ikke betale kommission til en masse ekstra led," siger Rikke.

Det skal også være så nemt som muligt at købe ind hos NJORD8.

"Der skal ikke være alle mulige valgmuligheder. Dem, der henvender sig, vil bare have en god skjorte, de kan bruge igen og igen. Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at frigøre mentale ressourcer, de så kan bruge på andre og vigtigere ting end den daglige grublen over, hvad de skal have på, når de står foran spejlet om morgenen," siger Rikke.

Bliver siddende i bukserne

Skjorten er lavet i økologisk satinvævet bomuld.

"Det gør den meget behagelig at have på en hel dag. Kraven og manchetterne er stive og sidder pænt. Flipstiverne er syet ind i flipperne, så de ikke bliver væk eller ødelægger vaskemaskinen. Knaphullerne er syet ordentligt, så de ikke går op i tråden og vikler knappen ind, og selve knapperne er af perlemor. Og så har vi besluttet at gøre skjorten ekstra lang, så kunden er sikker på, at den bliver siddende nede i bukserne. Den har fået en enkelt strygefri behandling, men hvis den skal stå helt skarpt, ville jeg stryge den let en enkelt gang."

I sortimentet suppleres skjorten af en lang hvid undertrøje med en ekstra stor rund halsudskæring, så den ikke kan ses, selv om de øverste skjorteknapper står åbne.

Derudover tilbyder NJORD8 sorte underbukser og sorte strømper.

Alt er produceret i økologisk bomuld på fabrikker i Indien, som er GOTS-certificerede (Global Organic Textile Standard), som ifølge Rikke er den globale "guldstandard" indenfor bæredygtighed.

"Hvor andre miljømærker primært passer på dig som forbruger f.eks. i forhold til skadelige kemikalier, så sikrer GOTS ansvarlighed i hele værdikæden. Det betyder bl.a., at der er styr på den lokale miljøpåvirkning og arbejdsforhold i forbindelse med produktionen. I den tid, vi er i, giver det god mening at have bæredygtigheden med. Snart vil forbrugerne forvente det af dig, og så bliver du snarere valgt fra, fordi du ikke er ansvarlig."

Ifølge Rikke er konventionel bomuld den afgrøde, der globalt kræver flest pesticider og insekticider. I produktionen af økologisk bomuld bliver der ikke brugt sprøjtemidler, og CO2-forbruget er 40 procent lavere sammenlignet med konventionel bomuld.

Godt fra start NJORD8 er indtil videre et sideprojekt. Ulrik er til daglig direktør i Hellerup-virksomheden Human Bytes, som leverer løsninger baseret på kunstig intelligens til sundhedssektoren.

Rikke har løbet NJORD8 i gang mellem to jobs. Til efteråret starter hun som Director of Communications & CSR i Telenor.

Parret har tilsammen fem børn i alderen 3-17 år, og de ældste er kommet i skarp pakketræning, når dagens bestillinger skal sendes afsted fra hjemmet i Dyssegård.

"Vi er kommet rigtig godt fra start og har også fået god feedback fra de fleste kunder, så det tegner godt. Det er dog endnu ikke noget, vi kan leve af, så vi kører det på siden af vores hverdagsjob, og så må vi se, hvor det kan bære hen. Men det kunne da være sjovt at tage kampen op med de store brands," siger Rikke.