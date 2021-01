Mads var julemand hos tyve fremmede familier: - Efter turen var jeg fyldt med en kæmpe glæde

Villabyerne skrev 29. december om Mads J. Pagsberg, lektor i musikpædagogik på Københavns Universitet, hvis juleaften tog en uventet drejning, efter han skrev et opslag på Facebook.

Villabyerne - 07. januar 2021 kl. 05:40 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Listen over de 51 børn var skrevet ned på et stykke papir og viklet rundt om en kagerulle fra køkkenet. I bilen hang julemandskostumet, og på GPS'en var indtastet en rute gennem Hellerup, Charlottenlund, Lyngby og Gentofte. 12 gange skulle han passere Femvejen.

Mads J. Pagsberg havde ellers udsigt til en stille juleaften. Børnene var hos deres mor, og med corona var der ingen invitationer til en ekstra gæst ved julebordet. Fremfor at sidde foran fjernsynet, valgte Mads J.Pagsberg at skrive et opslag på Facebook, hvor han tilbød at agere privat vagtværn for folk, som ikke var hjemme juleaften. En kvinde fra Charlottenlund manglede ikke et vagtværn, men derimod en julemand, som ville dele gaver ud. Det foreslag tilføjede Mads J. Pagsberg sit opslag på Facebook, og så blev indbakken fyldt. Da Villabyerne talte med ham dagen inden jul, skulle han forbi tolv hjem, men den 24. december var det antal kommet op på tyve.

En negativ coronatest var allerede i hus, og inden turen tog Mads J. Pagsberg for en sikkerheds skyld en lyntest. I skyggen af corona foregik alt udenfor, hvor familier stillede poser med gaver frem. Og imellem hvert besøg iførte han sig nye hvide stofhandsker.

Tidlig morgentur Allerede kl. 8.30 var Mads J. Pagsberg iført julemandskostumet forbi første familie. Den store slædetur gik dog først i gang fra kl. 14. I ventetiden havde et par, som holdt jul alene, inviteret ham på kaffe og tilbudt ham at komme igen, når ruten var veloverstået. Det takkede han ja tak til.

Mellem kl. 16 og 19.30 havde Mads J. Pagsberg travlt, og for at nå det, var der kun et kvarter imellem hvert besøg. Mørket sænkede sig, hvilket gav lidt problemer for julemanden med at finde gaver i garager og det rigtige husnummer. Og en enkelt gang forvildede han sig ind i en forkert have.

Hver gang han dukkede op i haven, var øjnene store hos børnene, der var overrasket over, at alle onkler, fædre og bedstefædre var i huset, når julemanden stod foran dem.

"En ni-årig pige sitrede helt, da jeg besøgte dem. Hun kunne slet ikke være i sig selv over, at det var den rigtige julemand og ikke en fra familien. Kontakten med børnene var klart det sjoveste. Forældrene var også enormt lykkelige, især en masse fædre, der nok har kunnet puste ud over, at de ikke skulle iføre sig kostumet," fortæller Mads J. Pagsberg og griner.

Julemand på Skype De familier, som ikke havde så mange gaver at dele ud af, var der ekstra julegaver til i form af chokolade doneret af Sv. Michelsen.

En bedstemor aflyste, fordi hendes datter og barnebarn var blevet forhindret i at kommer fra Dover i England. På ruten passerede han hjemmet og ringede til bedstemoren og spurgte, om han ikke skulle komme forbi alligevel, så kunne hun Skype med familien, når han dukkede op.

"Hun var lykkelig over, at jeg kom forbi og vinkede ind i en iPad-skærm til barnebarnet, imens jeg fiskede gaver op fra posen," siger han.

Kæmpe glæde og lykke Efter sidste hohohoo var udstødt, stod Mads J. Pagsberg tilbage og var lykkelig over, at hans jul var endt på den her måde.

"Først var jeg lidt trist over, at der ikke var plads til mig nogle steder på grund af corona, men efter turen var jeg fyldt op af en kæmpe glæde og lykke. Det er fantastisk at give noget, som folk ikke regner med. Den positive energi er helt afsindig. Jeg har virkelig tænkt meget over, at man skal være bedre til give noget ekstra til folk, fordi man får så meget tilbage," siger han.

Høj på den oplevelse overvejer Mads J. Pagsberg at iføre sig julemandskostumet igen til næste år.

"Det kunne jeg sagtens finde på. Nu har jeg investeret i julemandskostumet. Jeg nåede det ikke i år, men overvejer, at bilen næste gang får en højttaler med backtrack af bjældeklang."