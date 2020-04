Se billedserie Sådan er udsigten set fra kurven. Ballonskippere i to generationer, Jan Andersen og Tina Krongaard.

Måske vinkede du til Tina og Jan i den røde og gule ballon

Villabyerne - 23. april 2020 kl. 15:57 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et fascinerende og ret enestående syn, der tirsdag aften fik mange til at stoppe op og spejde mod den krystalklare april-himmel.

Otte farvestrålende balloner sejlede hen over himlen i en optimistisk opvisning, der i bogstaveligste forstand kom ud af det blå.

Ballonen med de gule og røde striber var bemandet med far og datter, Jan Andersen og Tina Krongaard. For de to er ballonflyvning blevet et familieprojekt.

"Min far har fløjet i 30 år, og jeg har fløjet med stort set lige så længe, først som navigatør og for 15 år siden tog jeg så selv et balloncertifikat."

Jan Andersen har tidligere været danmarksmester og er i dag formand for Dansk Ballonunion.

Tina Krongaard har selv deltaget i DM flere gange, men mener selv, at mesterskabet er langt uden for rækkevidde.

"Jeg har et travlt arbejde og bor alene med min søn, og det er ret tidskrævende at flyve ballon," siger hun.

Men lidt konkurrencemenneske er hun alligevel, og lige nu er hun den øverst placerede kvinde på den danske rangliste.

Sjælden mulighed Far og datter har ballonen sammen, men det er langtfra altid, at de flyver samtidig. Tirsdag aften var de dog begge i kurven. For det er en sjælden mulighed at flyve luftballon over København.

"Det er meget længe siden, at det har været en mulighed," fortæller Tina Krongaard.

Det kræver nemlig nogle helt særlig vejrbetingelser, og så må ballonerne ikke komme i vejen for den luftkorridor, hvorfra indflyvningen til Kastrup Lufthavn sker. Men lige nu, hvor store dele af flytrafikken ligger stille, var der en mulighed, og tirsdag aften sendte Bornholm den helt rigtige vind ind over hovedstadsområdet, og Kastrup gav grønt lys for en tur ind over byen.

De otte balloner lettede fra et grønt område lige ved siden af Christiania.

"Her er nogle høje træer, der giver god læ til at starte op. Der må ikke være for meget vind, for så bliver det for farligt, og det må heller ikke være for stille," forklarer Tina Krongaard.

Hun bor selv med sin søn i Brønshøj, mens Jan Andersen bor på Bregnevej i Gentofte, og på tirsdagens ballontur fløj han så tæt hen over sit eget hus, at han kunne vinke ned til sin kone og naboerne på Bregnevej.

Bernstorffsparken var målet Da Tina Krongaard sammen med sin far satte kursen ind over byen, var ambitionen at lande i Bernstorffsparken.

"Men man ved aldrig helt, hvor man lander. Når vi går op, så har vi på forhånd konsulteret alle relevante meteorologiske sider. Bernstorffsparken er god, fordi man så har muligheden for at lande i Dyrehaven, hvis det ikke lykkedes. Men på turen ind over Gentofte kom vi lidt længere mod vest end beregnet og måtte i stedet lande luftballonen ved Jægersborg Kaserne," siger hun.

Og det var ikke bare Tina og hendes far, der fandt et godt og sikkert spot at lande på. Det gjorde de resterende syv balloner også.

En god oplevelse "Vi har fået virkelig mange positive tilkendegivelser fra folk. I de her tider er det dejligt at kunne glæde en masse mennesker, der kiggede op og fik en oplevelse. Vi har også haft en periode, hvor vi slet ikke har fløjet, også fordi folk ofte stimler sammen, når vi lander. Men nu, hvor reglerne er blevet lempet lidt, valgte vi at gøre det. Heldigvis var folk meget disciplinerede og stod i små grupper med god afstand til hinanden," siger Tina Krongaard.

Om man kan forvente snart at se det farvestråleden syn over byen igen, afhænger både af vejret og hvor længe coronakrisen varer, for hvis flytrafikken fortsat står stille, så er muligheden der.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Skulle du have lyst til at se flere luftballoner, så afholdes der i øvrigt DM i Slagelse i juli måned.