Måske er det dig, der skal bo i Charlottenlund Skov

Lige nu er håndværkerne i fuld gang med at renovere Alléhuset, som skovløberboligen nord for viadukten ved Jægersborg Alle bliver kaldt. Huset har stået tomt de seneste mange år. Forfaldet har været enormt og til stor frustration for borgere i området. Egentlig ønskede Naturstyrelsen, der ejer bygningen, da også at rive den ned, da de ikke længere har brug for boligen i takt med, at antallet af ansatte i Naturstyrelsen er faldet.