Målet er de Olympiske Lege - men først skal han slå sin fars rekord

Det lokale spydkast-talent Arthur Wiborg Petersen, 20 år, slog for tre uger siden sin personlige rekord med et kast på 78,11 meter, hvilket også blev ny dansk U23-rekord

Villabyerne - 13. august 2020 kl. 18:22 Af Kathrine Albrectsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spyddet bliver sendt afsted mod himlen med så stor en kraft, at kroppen får overbalance. Så snart der er fodfæste, stirrer de lyseblå øjne op efter spyddet, der står som en prik i luften. 20-årige Ar­­thur Wiborg Petersen fra Hellerup har siden, han var 14 år, hvor han blev introduceret til sporten af sin far, sendt utallige spyd gennem luften på Østerbro Stadion og til stævner. Derfor ved han, imens han ser spyddet svæve gennem luften, at i dette kast har teknik og tempo spillet perfekt.

Arthur er rejst med sin far og træner, Kenneth Petersen, seks timer op igennem Sverige til stævnet i Bålsta, som er det første stævne, Arthur deltager i, efter corona-krisen brød ud og sendte ham hjem fra USA, hvor han netop var startet på University of Texas i Arlington. Med hans resultater i spydkast var han blevet tilbudt et femårigt scholarship af universitetet.

Perfekt dag for spydkast Denne dag i Bålsta er det længste, som Arthur har kastet, 72,36 meter. Inden stævnet går i gang, konstaterer han, at den varme og vindstille dag er perfekt for spydkast. Men da spyddets spids borer sig ned i jorden, og resultatet kommer op på tavlen: 78,11 meter, står Arthur alligevel overrasket tilbage.

"Jeg kunne godt mærke, at det føltes anderledes, da jeg kastede, fordi jeg havde skruet op for tempoet, men det er alligevel ret usædvanligt at forbedre sin rekord så meget," siger han.

"Vi er de nye Wozniackier," joker Kenneth Petersen i røret, da han taler med Villabyerne.

Opgav generationsskifte Kenneth Petersen havde ellers opgivet ønsket om at føre sin egen kærlighed til spydkast videre til næste generation i familien. Arthurs to ældre brødre havde forsøgt sig, men interessen var ikke holdt ved.

Derfor var det Arthur selv, som opsøgte sin far for seks år siden med forslaget om at give spydkast et forsøg. Talentet og interessen har siden holdt ved, og målet for at træne seks dage om ugen er klar. At komme med til de Olympiske Lege. Her er den direkte adgangsbillet 85 meter, men først har Arthur et andet mål: At slå sin fars rekord på 81,22 meter.

"Mål er vigtige for at bevare motivationen. Hvis ikke jeg har et mål, giver jeg ikke mit bedste, som så hurtigt ses på resultaterne. Så jeg sætter mig hele tiden mål. Hvis jeg når mit mål om at komme med til de Olympiske Lege, bliver mit næste at vinde en OL-medalje," siger Arthur.

"Det blev lidt for meget, når jeg kom hjem fra træning, at vi så skulle se videoer af mig kaste. Så nu må vi ikke tale om spydkast herhjemme, og min far og jeg taler kun om spydkast i bilen til og fra træning. Det tog lidt tid, før vi fandt ud af at adskille det helt" Mange danske spydkastere kaster 60 meter, men det er først, når man begynder at kaste over 70 meter, at man kommer op i en anden liga, fortæller Arthur.

Nyheden om Arthurs kast på 78,11 meter bliver også taget godt imod på universitetet i Texas. Hvert år kæmper de amerikanske universiteter om at hive flest medaljer hjem fra NCAA Championships, som er en prestigefyldt konkurrence for alle college-atleter.

"Med 78 meter kan jeg komme i top tre i NCAA og få en medalje med hjem til universitetet. Det er en stor ting," siger Arthur.

Husregler Med en far som personlig træner og mor som fysioterapeut fylder spydkast meget i familien. Nogle gange lidt for meget. Derfor er der lavet regler for, hvornår der må tales om spydkast, skader og ses videoer fra Arthurs træning.

"Det blev lidt for meget, når jeg kom hjem fra træning, at vi så skulle se videoer af mig kaste. Så nu må vi ikke tale om spydkast herhjemme, og min far og jeg taler kun om spydkast i bilen til og fra træning. Det tog lidt tid, før vi fandt ud af at adskille det helt," siger Arthur og griner.

Selvom de har måttet indføre regler for samtaler ved middagsbordet, hvilket også var et stærkt ønske fra brødrenes side, så er der store fordele ved at have sit team så tæt på sig, fortæller Arthur.

"Jeg har en aftale med min mor om, at jeg skal sige til hver gang, jeg mærker det mindste. På den måde fanger vi en skade, inden den udvikler sig voldsomt. Og så er det gode ved at have en far og en mor, der arbejder så tæt og koordinerer min øvelser, at min træning bliver optimeret fuldt ud," siger Arthur.

De typiske skader inden for spydkast er i skulderen og albuen, samt i foden, hvis man vrikker om i kastet.

"Men med ordentlig teknik belaster jeg ikke mine skuldre og arme. Til træning er jeg ikke bange for at få skader, da jeg ved, at det kan undgås med den rigtige teknik. Hvis man først bliver bange for skader, begynder man at holde sig tilbage," siger han.

Ensom sport En af de største fordele for Ar­­thur ved at komme til Texas og træne er klimaet, hvilket betyder, at han kan kaste udenfor året rundt. Skaderne viser sig ofte i Danmark i overgangen fra at træne ude, til vejret kalder en indenfor. I Texas bliver det en mere flydende overgang, som kroppen er taknemmelig for, og så har de store træningsfaciliteter, hvor Arthur kan stå og træne uafbrudt på et træningsanlæg. Modsat på Østerbro Stadion, som han deler med andre atleter, og derfor skal sikre sig fri bane før et kast.

Spydkast er ikke en stor sport i Danmark, derfor trænede Arthur de første mange år kun med sin far, men efterhånden er der kommet flere træningskammerater til, hvilket gør sporten mindre ensom.

"Det gør meget, at jeg har fået nogle at træne sammen med. Ikke kun hyggen, men også at vi konkurrerer og presser hinanden," siger Arthur, som også har fået nye træningskammerater i USA, bare ikke så mange amerikanske.

"I USA er universiteterne meget interesseret i at få fat i europæiske spydkastere. På grund af sikkerhedsmæssige årsager tillader mange skoler i high schools ikke spydkast, derfor starter de ofte for sent til at komme op på niveau," fortæller Arthur, der i USA for første gang fik en træner, som ikke var hans far. Men selvom hans far var langt væk, da han flyttede derover, så var både Arthur og den amerikanske træner hver dag i kontakt med faren, som fik tilsendt træningsvideoer af Arthur.

Ingen penge i sporten Hjemsendt på grund af corona træner Arthur i dag igen sammen med sin far, imens han følger sin undervisning online. Planen er at færdiggøre uddannelsen Business Management på University of Texas, og hvis Arthur stadig er på niveau, når han kommer ud med sit diplom, så vil han gerne blive professionel.

"Men man kan ikke leve af spydkast, da det ikke er en sport med mange penge i, men til gengæld har det givet mig muligheden for at komme til USA og få mig en fed uddannelse," siger han.

Lige nu ligger Arthurs fokus ikke fem år ud i fremtiden, men på søndag den 16. august, hvor han skal stå på Østerbro Stadion til DM i atletik. Og måske bliver det dagen, hvor han slår sin fars rekord.

"Målet for mig under DM er at få flere kast omkring de 75 meter, men det vil hele tiden køre i baghovedet, at jeg skal slå min far på 81,22. Hvis det sker, kan det være, stemningen ved middagsbordet bliver lidt anderledes," griner Arthur.