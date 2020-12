Lyt til dit bibliotek, når du vil

"Podcastformatet er enkelt - enkelt at producere i fornuftig kvalitet og enkelt at lytte til for modtageren. Vores podcasts står som et alternativ eller supplement til vores fysiske live-arrangementer, der ofte har et unikt indhold, produceret og målrettet direkte til Gentofte Bibliotekerne. Podcasts giver en merværdi og en større udbredelse, der er vigtig for os i en tid, hvor restriktioner begrænser deltagerantallet. At vi nu podcaster arrangementer, er sådan set en del af bibliotekets kerneopgave; vi står jo på et lovgrundlag, der siger, at vi skal arbejde med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Så selvom live-oplevelsen for mig altid er den bedste, så er podcasten det næstbedste," siger litteraturkonsulent Signe Langtved Pallisgaard.