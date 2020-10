Fremover må elever på folkeskoler og gymnasier ikke tage forbi deres læge for en lyntest, men skal forbi myndighedernes testfaciliteter, når de skal testes for corona. Foto: Adobe Stock Foto: Tamara Dragovic/taramara78 - stock.adobe.com

Lyntest for Covid-19 er ikke længere valide

Efter nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed godkender skoler og gymnasier nu kun negative Covid-19 test foretaget på myndighedernes egne testfaciliteter

Villabyerne - 01. oktober 2020 kl. 11:51 Af Kathrine Albrechtsen

I sidste uge meddelte sundhedsmyndighederne, at de lyntest for Covid-19, som mange lægeklinikker tilbyder, ikke er valide nok til at sikre, at man ikke er smittet med coronavirus. Det fik Gentofte Kommune til at udsende nye anbefalinger til kommunens 11 skoler og fire gymnasier.

Søren Helstrup, rektor på Ordrup Gymnasium, tog hurtigt beskeden til efterretning og skrev ud til forældre, at fremover skal elever tage en test via myndighederne.

"Også selvom der kan være ventetid. Det er der desværre ikke noget at gøre ved. Man må altså ikke komme på OG, hvis man har symptomer eller har været i nær kontakt til en smittet, før man har en negativ test for Covid-19 udført af sundhedsmyndighederne," lød det i beskeden til forældrene i fredags.

Ikke alle er enige Ordrup Gymnasium har siden 1. august 2020 haft 11 smittede elever, hvilket har betydet, at to klasser blev sendt hjem, da der var flere smittede elever i én klasse.

Generelt er eleverne gode til at blive hjemme, hvis de har symptomer, er snottede eller hvis en nær ven eller familiemedlem er smittet, fortæller Søren Helstrup, der understreger, at alle elever er blevet smittet i private sammenhænge og ofte af familiemedlemmer.

Efter han udsendte beskeden, har de fleste forældre taget godt imod de nye retningslinjer. Et par enkelte har dog ringet ham op.

"Det er typisk folk, som arbejder i industrien, der vil forsikre mig om, at man godt kan stole på de test. Men jeg som rektor bliver nødt til at stole på udmeldingerne fra de offentlige myndigheder," siger han.

10 klasser sendt hjem For halvanden uge siden blev 10 klasser på Gammel Hellerup Gymnasium sendt hjem på tværs af årgangene. Og gymnasiet har i alt haft 27 elever, som er blevet testet positive for corona.

Det høje antal smittede på gymnasiet peger ifølge rektor Bjarne Edelskov Nielsen tilbage til en privat fest for et par uger siden, hvor der skete en superspredning. Fodbold har også været nævnt som en faktor blandt eleverne.

"Heldigvis havde smitten kun i enkelte tilfælde spredt sig til andre i klassen, derfor kom næsten alle elever tilbage med negative testresultater. Min vurdering er, at det kan være utrolig tilfældigt gymnasierne imellem. Vi blev ramt denne gang, men alle er heldigvis tilbage nu," siger Bjarne Edelskov Nielsen, som den seneste halvanden uge har været i daglig kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Sammen har vi lagt en afgrænsningsstrategi. Hvis én elev testes positiv, sendes hele klassen hjem til screening og må vende tilbage efter en negativ test," siger rektoren.

Lidt heldige Både Aurehøj og Øregård Gymnasium har været meget mildt ramt af corona, hvor der begge steder kun har været en enkelt elev, som har været testet positiv for corona, hvilket sendte 6-8 andre klassekammerater hjem til test.

"Vi har været meget privilegerede og lidt heldige," siger Pia Nyring, rektor på Øregård Gymnasium, som er ved at skrive et brev til forældrene med de nye anbefalinger om, at myndighedernes testfaciliteter er mere sikre.

"Så hellere vente de to dage for svar. Vi har haft en del hjemme og blive testet, fordi eleverne er bevidste om smittestigning i området, så hvis de har haft ondt i halsen og feber, så har vi sagt, at man som udgangspunkt ikke skal komme i skole," siger Pia Nyring.

Aurehøjs rektor, Anette Hestbæk Jørgensen, er ikke blevet præsenteret for andre test end myndighedernes, så det er ikke en problemstilling, gymnasiet har forholdt sig til endnu.

"Jeg er først blevet bekendt med muligheden i slutningen af sidste uge. Men vi har fået at vide, at hvis testen er positiv, så kan man godt stole på testen," siger hun.

Hjemmeundervisning Alle fire gymnasier har taget deres retningslinjer for hjemsendte elever, der enten er testet positive for corona eller venter på testsvar.

På Ordrup Gymnasium kan eleverne følge med i timerne hjemmefra og på den måde undgå fravær. Øregård Gymnasium tilbyder virtuel undervisning. På Aurehøj forsøger lærerne at være tydelige med krav og forventninger, så eleverne kan følge med i timerne hjemmefra.

Fra forårets generelle nedlukning er lærerne på Gammel Hellerup Gymnasium gearet til hjemmeundervisning, fortæller Bjarne Edelskov Nielsen.

"Vi skal bidrage til at holde skolen kørende, så længe som muligt under forsvarlige rammer. Fysisk undervisning på skolen slår alt, og eleverne er glade for at være på skolen. De lider i forvejen store afsavn ved, at alle sociale arrangementer er aflyste. Derfor er alle i dialog, lærere såvel som ledelse og elever om tiltag, som kan mindske smitten yderligere. Med den konkrete afgrænsningsstrategi kan vi sikre mindst muligt tab af fysisk undervisning," siger han.

