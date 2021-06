Se billedserie Tribunen skal udvides, og der skal bygges stalde nedenunder, lyder planen for en udvikling af Charlottenlund Travbane. Illustration: Mangor & Nagel

Lunden forbliver i Charlottenlund: Men det her må nu gøres

Charlottenlund Travbane bliver på sin nuværende placering. Det er konklusionen efter medlemmer af Det Danske Travselskab, der ejer banen, stemte imod en flytning til Høje-Taastrup

24. juni 2021

Når man fremover skal en tur i Lunden og se travsport, så er det stadig Charlottenlund, man skal til.

Det blev afgjort på en generalforsamling i Det Danske Travselskab (DTS), der ejer banen, og det vækker glæde hos mange, men ikke alle.

Medlemmerne stod med et valg mellem to modeller, som bestyrelsen har arbejdet på siden august.

En udvikling af banen på den nuværende placering eller en total flytning til Høje-­Taa­strup Kommune, hvor man havde udset sig en grund og været i dialog med borgmester Michael Ziegler (K).

Et flertal på 75 mod 45 stemmer besluttede onsdag aften at droppe planerne om en fraflytning.

"Vi er tilfredse med afstemningen. Jeg er glad for, at vi fik opbakning til ét af vores to forslag," siger bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen dagen derpå.

Udover bestyrelsens to forslag, Høje-Taastrup-modellen og den såkaldte Åbymodel, der indebærer en udvikling af banen i Charlottenlund, var der også to andre forslag oppe at vende på aftenen.

Michael Juul Nielsen glæder sig over, at der er forståelse for, at den økonomiske situation gør, at der skal ske noget for travbanen.

"Vi skal nu arbejde videre med Åbymodellen, hvor vi skal frigøre staldarealet, renovere tribunen og bygge stalde nedenunder. Og så skal vi i dialog med Gentofte Kommune," siger han.

De gamle staldbygnin­ger skal sælges, formentlig for at blive omdannet til boliger. I forslaget, der var flertal for, skrev bestyrelsen "For at opnå en salgspris på min. 250 mio. kr. forudsættes en lokalplan med en bebyggelsesprocent på ca. 60."

Det skal nu afklares sammen med Gentofte Kommune. Her glæder borgmester Michael Fenger sig over beslutningen. Han ser frem til dialogen om en udvikling af travbanen.

"Charlottenlund Travbane er en kulturinstitution med stolte historiske traditioner, og som Nordens ældste travbane har den en helt særlig betydning for mange i kommunen. Jeg blev derfor glad for at høre, at travbanen forbliver i Gentofte Kommune - og vi vil naturligvis gerne drøfte de muligheder, travbanen ser for at udvikle området," siger han.

Steen Juul rystet En af de mest vindende travtrænere nogensinde, den 71-årige Steen Juul, der fortsat konkurrerer, er langt mindre tilfreds med udfaldet af afgørelsen om travbanens fremtid.

Han tror ikke på, at den valgte model løser problemerne i travsporten, hvor der kommer færre heste, færre trænere og lavere præmiepenge.

"At forblive på Charlottenlund og få lavet et stort fint anlæg, der kan fungere med løb, ændrer jo ikke noget for travsporten på Sjælland, ja i hele Danmark, Der skal være et sted, der kan være samlingspunkt, og det kunne et nyt træningsanlæg og travbane i Høje-Taastrup blive. Vi skal helt ned og have fat i roden for at genopbygge interessen for travsport igen. Den mulighed ville der være i Høje-Taastrup. Nu er det op til Gentofte Kommune at give tilladelse til den Åbymodel, der blev stemt for i onsdags, men jeg tror, at hvis planen gennemføres, så vil det blot dreje skruen videre i den forkerte retning," siger Steen Juul til travservice.dk.

Han kalder også beslutningen for en forspildt chance og erklærer sig rystet over, at flere ikke kunne de store muligheder i at flytte til Høje-Taastrup.

Glade naboer En gruppe naboer gik sammen om en indsats for at bevare travbanen i Charlottenlund, og talskvinde Mathilde Hegedahl Schultz glæder sig stort over, at det lykkedes.

"Vi er utrolig glade for, at DTS valgte at blive i Lunden. Det var et rigtigt valg med hjertet, men også med hjernen, da man på Lunden har de bedste kommercielle forudsætninger for at genrejse trav­sporten. Nu har DTS på demokratisk vis valgt en 'Bevar Lunden'-retning, hvorfor vi håber, at der nu sættes fuldt fokus på at samle alle gode kræfter i et konstruktivt samarbejde med kommune og travselskabet, så alle interesser kan varetages bedst muligt. Det vil være helt oplagt, at man fra DTS' side stiller med et hold, der har talt for og er motiveret for at bevare Travbanen i Charlottenlund, så man går helhjertet ind i projektet. Kan vi naboer være til nogen hjælp, bidrager vi naturligvis meget gerne," siger hun til Villabyerne.

75-årige Flemming Mogensen, der er amatørkusk og hesteejer, men ikke travtræner, som Villabyerne fik benævnt ham i sidste uge, var med på generalforsamlingen. Han stemte imod en flytning, men er spændt på, om planerne for udvikling kan lade sig gøre, ligesom han har et par forbehold.

"Det glædelige er, at Lunden skal blive. Men jeg er spændt på finansieringen, for i øjeblikket er der en lokalplan, der forhindrer stort set alt andet end travsport," siger han.

Flemming Mogensen har desuden selv været med til at starte den travskole, der huser ved staldene. Det er det område, der planlægges frasolgt, men det vil betyde en lukning af travskolen, frygter han.

"Den kan ikke eksistere i Åbymodellen, for der er ikke plads til folde. Vi har haft svært ved at rekruttere unge mennesker, og hvis ikke der er en travskole, så er der ingen tilgang, og så stopper man fødekæden," siger han.

Han tror dog på, at en udvidelse af tribunen med flere erhvervslokaler kan skaffe penge i kassen, hvis planen lykkes.

"Har vi en ledig kvadratmeter, vi vil leje ud lige nu, så er der tre, der vil leje den, så det vil være en god idé, så vi ikke har døde kvadratmeter," siger han.

