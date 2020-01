Send til din ven. X Artiklen: Lukashuset har lagt mobbesag bag sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukashuset har lagt mobbesag bag sig

Et påbud fra Arbejdstilsynet om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø fik hurtigt konsekvenser på Lukashuset, Danmarks eneste hospice for børn og unge. En sygeplejerske blev opsagt og en afdelingssygeplejerske fratrådte. I dag vil personalet helst se fremad

Villabyerne - 22. januar 2020

Et besøg fra Arbejdstilsynet i september 2019 sendte chokbølger gennem Lukashuset i Sankt Lukas Stiftelsen. Her kom det nemlig frem, at flere medarbejdere gennem en periode på fem måneder havde følt sig mobbet af en bestemt kollega og at det ikke havde hjulpet at gøre deres nærmeste leder, afdelingssygeplejersken, opmærksom på det.

"Ansatte oplyser, at der gennem de seneste 5 måneder jævnligt har været udført handlinger, der opleves som krænkende," stod der bl.a. i Arbejdstilsynets rapport fra 5. november, som Villabyerne har læst.

I rapporten blev der nævnt en række eksempler på en krænkende mobbeadfærd. For eksempel fik en sygeplejerske at vide af en bestemt kollega, at "du skal ikke tro, du er noget". En anden sygeplejerske fik en sms fra den samme kollega, hvor der stod, at "du skal lære at være et ordentligt menneske."

Til Arbejdstilsynet oplyste flere af de ansatte, at de ikke kunne forsvare sig effektivt mod de krænkende handlinger, dels fordi de stadig forekom og dels fordi, det ikke havde hjulpet at kontakte den nærmeste ledelse for at gøre opmærksom på problemet.

Samlet vurderede Arbejdstilsynet i rapporten, "at der ved arbejdets udførelse i forbindelse med arbejdet i Lukashuset er risiko for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som følge af mobning," og tilsynet gav derfor Lukashuset et påbud om at få rettet op på mobbeproblemet og få udviklet en politik på området for at forebygge krænkende adfærd.

Samtaler med alle Hospicechef Thomas Feveile hørte først om problemet, da repræsentanterne fra Arbejdstilsynet gav ham et mundtligt referat umiddelbart efter deres besøg. Han satte straks gang i en tilbundsgående undersøgelse, der bl.a. indebar samtaler med samtlige ansatte.

"Jeg spurgte hver eneste medarbejder ind til, hvad de havde oplevet. En meget stor gruppe havde ikke oplevet det som et problem, men det havde enkelte andre. Jeg nåede frem til den konklusion, at den pågældende sygeplejerske ikke skulle være her længere," fortæller Thomas Feveile til Villabyerne.

Sygeplejersken blev afskediget med begrundelse i mobning af kolleger. Og Villabyerne erfarer, at den afdelingssygeplejeske, der undlod at orientere Thomas Feveile om tilfældene af mobning, har fratrådt sin stilling.

"Vi er forpligtet på at sikre, at det ikke sker igen. Nu har vi en klar nul tolerance-politik over for krænkende adfærd, og alle mellemledere er forpligtet på at orientere den øverste ledelse om eventuelle tilfælde," siger Thomas Feveile.

I dag er hospicelederen tydeligt ærgret over historien, ikke mindst over den vinkling sagen fik i TV2 Lorry, der i sidste uge slog historien stort op under overskriften 'Børnehospice plaget af mobning og koks i ledelsen'.

"Jeg er rigtig ærgerlig over, hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved, om Lukashuset er et rart sted at være. Vi er et sted, der har betydet rigtig meget for mange mennesker, og medarbejderne i Lukashuset gør et kæmpe stykke arbejde. De har fortjent noget andet," siger han.

Taget hånd om problemet Konstitueret afdelingssygeplejerske Susan Jochims Mortensen bekræfter over for Villabyerne, at der er blevet taget hånd om det mobbeproblem, der tidligere plagede Lukashuset:

"Jeg følte mig ikke mobbet af den pågældende sygeplejerske, og jeg mærkede ikke noget til det i det daglige, men jeg havde godt hørt, at andre følte sig mobbet. Det var et ledelsesansvar at få gjort noget ved problemet, men der blev desværre ikke handlet tilstrækkeligt fra den leder, der kendte til problemet," siger hun.

Hun har fuld tillid til sin øverste ledelse, som hun mener har grebet sagen korrekt an.

"Hvis ikke jeg stolede på min ledelse og følte mig 100 procent siker på, at den kun vil Lukashuset det godt, så sad jeg ikke her."

Ifølge Susan Jochims Mortensen, der har arbejdet i Lukashuset i godt to år, er de ansatte blevet noget chokerede over sagens pludselige offentlige bevågenhed.

"Vi står ved, at der har været problemer. Alt, hvad der står i rapporten, står vi inde for. Men flere af mine kolleger har oplevet det som voldsomt først at sidde i et fortroligt rum og krænge deres sjæl ud og så bagefter læse deres citater i det offentlige rum. Det havde vi ikke brug for. Problemerne er løst nu... nu ser vi fremad," siger hun.



Ud af proportioner Lignende toner lyder fra tillidsrepræsentant Charlotte Schiønemann Madsen, der har arbejdet i Lukashuset siden dets åbning i efteråret 2015.

"Helt ærligt, så synes jeg sagen er blevet blæst ud af proportioner. Der er ikke noget forkert i rapporten, men der er 100 procent taget hånd om problemet, og vi er et helt andet, trygt sted nu. Det sagde jeg til TV2 Lorry, og jeg sagde også til journalisten, at jeg har haft et virkelig godt samarbejde med min hospicechef i hele den her proces, men ingen af delene var åbenbart interessante for den historie, han ville fortælle."

TV2 Lorrys artikel og de mange sårende kommentarer fra folk, der aldrig har haft deres gang i Lukashuset, på Lorrys facebook-side gjorde ondt på de ansatte.

"Det ramte os hårdt, personalet var meget påvirkede. Den artikel beskriver ikke den hverdag og den virkelighed, vi arbejder i. Patienterne er ikke noget tidspunkt blevet ramt eller påvirket af de problemer, vi havde, som artiklen ellers hævder," siger tillidsrepræsentanten.

Charlotte Schiønemann Madsen glæder sig over, at tilbagemeldingerne fra de familier, der i øjeblikket bor på Lukashuset, er, at de overhovedet ikke havde hørt om eller bemærket problemer med mobning, før de læste TV2 Lorrys historie.

"Det var heller ikke tydeligt, og jeg havde selv lært at leve med det. Det var ikke noget, jeg ikke har oplevet før i mine mange år som hospitalssygeplejerske. Den pågældende person var jo også en dygtig sygeplejerske. Men især i forhold til en enkelt kollega var det alvorligt, og derfor er det godt, at der blev handlet."