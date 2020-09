Lokomotivet tilbage på podiet ved DM

Efter to års fravær hentede Skovshoveds kajakpolo-hold en tredjeplads efter at have slået Odense i et tæt opgør

Lokomotivet var endt som nummer fire i grundspillet og skulle møde Holte over to kampe for at afgøre, hvem der skulle møde Silkeborgs Sønner i en semifinale, der også blev spillet over to kampe.