Bloom Institute håber at inspirere til at bruge kunsten som et afsæt for sjove, legende og fællesskabsstyrkende aktiviteter hjemme i familierne. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt samarbejde sikrer fællesskabet i en Corona-tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt samarbejde sikrer fællesskabet i en Corona-tid

Gentofte Kommune har støttet to inspirationsfilm, der skal hjælpe og inspirere fællesskabet

Villabyerne - 10. april 2021 kl. 15:17 Kontakt redaktionen

Et helt nyt samarbejde skal give inspiration til fællesskabsstyrkende aktiviteter i familierne. Gentofte Kommune har støttet to inspirationsfilm udviklet af Bloom Institute i samarbejde med Lars H.U.G.

"I en tid med nedlukning og mange restriktioner er de fleste af os ved at nå til et punkt, hvor det kan være helt befriende at få noget hjælp og inspiration til at få gang i skaberkraften og fællesskabet derhjemme," skriver Bloom Institute i en pressemeddelelse.

Bloom Institute arbejder for, at børn kan udfolde deres indre skaberkraft gennem kunstneriske processer og normalt primært ved fysiske aktiviteter som fritidsklub og feriecamps. Som noget helt nyt kan du nu skaffe dig adgang til inspiration ved at finde vej til aktivitetskasserne 'Bloom Box', som kan købes hos Gentoftes egen Under Bogen.

"De kunstneriske aktiviteter er særligt vigtige i denne tid, hvor de kan give os et ukompliceret rum til at have samtaler med vores børn og unge. Samtaler om stort og småt. Samtaler, som giver os lejlighed til at kigge ind i deres hjerter og forstå deres sjæl, deres higen og deres bekymringer. Det giver os mulighed for at drømme sammen og et øjeblik glemme det, der tynger os lige nu for derefter at vende tilbage til hverdagen lidt stærkere med lidt større forståelse for hinanden," udtaler Julie Pi, leder af Bloom Institute.

Det med kunstens betydning kender musiker og billedkunster Lars H.U.G. en masse til. Netop derfor har han medvirket i de to kunstfilm, som Bloom Institute altså i samarbejde med Gentofte Kommune har lavet med et håb om at kunne inspirere til at bruge kunsten som et afsæt for sjove, legende og fællesskabsstyrkende aktiviteter hjemme i familierne.

Filmene kan ses på www. bloom.institute/bloom-box. Jk