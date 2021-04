Se billedserie Det Charlottenlund-baserede rejsebureau har fået det bedste ud af coronakrisen ved at researche cykel- og vandreture inden for Danmarks grænser, hvor flere af dem foregår lige i "baghaven" - det smukke Nordsjælland. Foto: Wild Rover Travel

Lokalt rejsebureau omstiller sig til ferieture i baghaven

Coronakrisen fik Wild Rover Travel i Charlottenlund til at satse på Danmark, hvor de nu tilbyder flere vandre- og cykelferier i Nordsjælland

Villabyerne - 01. april 2021 kl. 10:08

Det Charlottenlund-baserede rejsebureau Wild Rover Travel, som har specialiseret sig i selvguidede vandre- og cykelferier, udbyder nu to vandreferier og en cykelferie i Nordsjælland.

Parret bag Wild Rover Travel, Cecilie og Niall Bech Corcoran, kom for alvor i gang med at udvikle ture i Danmark sidste år på grund af de skrappe rejserestriktioner, der fulgte med coronakrisen.

Tvunget til det "Det har været et rigtig svært år for rejsebranchen, men vi har fået det bedste ud af situationen ved at fokusere på nye ture i Danmark. Vi havde nok ikke fået så mange nye ture i Danmark op at stå så hurtigt, hvis ikke vi havde været tvunget til det," fortæller Cecilie i en pressemeddelelse.

Foråret og sommeren 2020 brugte parret således på at researche forskellige cykel- og vandreruter herhjemme, og det har bl.a. resulteret i en vandretur på syv dage gennem Dyrehaven og langs Mølleåen, rundt om Furesøen og videre til Hillerød og Fredensborg for til sidst at slutte i Helsingør.

For at have et kortere alternativ, har parret også udviklet en rundvandring på fire dage, som starter og slutter i Vedbæk og går via Mølleåen, Furesøen og RudersdalRuten.

"Vi tænkte, hvad er mere oplagt end at gå på opdagelse i vores egen smukke baghave? Indtil nu har der ikke rigtig været udbudt organiserede selvguidede vandreture i Nordsjælland, og det er egentlig underligt, for området har simpelthen så meget at byde på, både hvad angår natur og kulturarv," fortæller Cecilie.

På egen hånd uden guide Wild Rover Travel er også klar med en selvguidet cykelferie i Nordsjælland, som starter og slutter i København med stop undervejs i Vedbæk, Helsingør, Gilleleje og Hillerød.

En selvguidet vandre- eller cykelferie vil sige, at man er af sted på egen hånd uden guide. Man bestemmer selv, hvornår man vil starte turen, hvem man rejser med og i hvilket tempo. jesl