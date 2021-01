Se billedserie "Der har manglet en bestyrelsesuddannelse, hvor det ikke handler om, hvordan man undgår enten at komme i fængsel eller havne i den anden grøft, hvor der sker alt for lidt," siger Christian Stadil, der her underviser et af efterårets hold på den nye uddannelse.

Lokalt konsulentfirma tilbyder et nyt blik på bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesarbejde må ikke størkne i overdrevet fokus på jura og governance, men bør handle meget mere om forretningsgrundlag, strategi, visioner, kreativitet og relationer imellem mennesker. Det mener det lokale konsulenthus Stadil Advice, som har lanceret sin egen bestyrelsesuddannelse

Villabyerne - 02. januar 2021 kl. 11:16 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Det skorter ikke på driftige virksomheder, der ville vinde ved at få en bestyrelse - den første eller en bedre - og der mangler heller ikke kompetente og seriøse erhvervsfolk med lyst til at kaste sig over bestyrelsesarbejde. Tværtimod.

Alligevel har de to behov svært ved at møde hinanden. En forklaring kan være, at vi lægger vægten de forkerte steder, når vi tænker bestyrelser og bestyrelsesarbejde.

Det mener den lokale konsulentvirksomhed Stadil Advice, som har søsat sit eget bud på en bestyrelsesuddannelse målrettet små og mellemstore virksomheder og ngo'er.

"Der har manglet en bestyrelsesuddannelse, hvor det ikke handler om, hvordan man undgår enten at komme i fængsel eller havne i den anden grøft, hvor der sker alt for lidt. En uddannelse, som i højere grad handler om visioner, mennesker og strategi," siger Christian Stadil, som driver Stadil Advice sammen med ægtefællen Jane Hahn.

Kerne, strategi og mennesker Stadil Advice har tidligere holdt til på Charlottenlund Station, men er nu rykket ind i kontorhotellet Væxthuset i bygningen, hvor Danmarks Akvarium tidligere havde forskning og administration.

Her udnytter Stadil Advice de istandsatte møde- og konferencefaciliteter til sin nye bestyrelsesuddannelse og de netværksmøder, der længe har været konsulentvirksomhedens speciale.

Christian Stadil har selv taget en mere traditionel bestyrelsesuddannelse, hvor jura og governance fyldte mere end nødvendigt i forhold til behovet i mange virksomheder, hvor tre andre elementer ifølge Stadil Advice bør have meget større fokus i bestyrelsesarbejdet end i dag.

"For det første: Hvad er virksomhedens kerne, dvs. dens forretningsgrundlag? For det andet: Hvad er strategien? Det læner sig op ad virksomhedens kerne. Strategien er en mere variabel størrelse, og den kan være en vanskelig udfordring at vælge, følge og korrigere. Det tredje element er menneskene. Forholdet til ledelsen og medarbejderne skal fungere," siger Christian Stadil.

ABC-modellen Den nye bestyrelsesuddannelse bygger på et koncept, Stadil Advice har døbt ABC. Det står for Arriving, Becoming og Connecting.

Arriving betyder ikke kun, at man møder op til det kursus, man har investeret i, men at man også har gjort sig klart, hvorfor man vil gøre det, forklarer Jane Hahn:

"Hvad kan hver især bidrage med? Vores budskab er blandt andet, at man ikke behøver at være advokat for at sidde i en bestyrelse. Vi tror, at der er brug for meget mere variation og diversitet i bestyrelserne. Vi tror også på, at der er rigtig mange unge mennesker, der vil kunne bidrage. Det er da vigtigt, at man trods alt kan følge med i nogle strategiske diskussioner, men man behøver ikke at vide alt om budgetter og regnskaber. Den fase i kurset er givtig for mange, kan vi se. Virkeligheden i en bestyrelse kan jo også sagtens være den, at arbejdet kun i 20 procent af tiden handler om noget, du selv har forstand på via dit eget fag. Du har til gengæld mulighed for at blive klogere på det, andre er klogere på. Ingen kan vide alt. Bestyrelsesarbejde handler i høj grad om åbenhed over for, at man kan blive bedre sammen."

I spil til bestyrelsesopgaver Becoming-fasen introducerer blandt andet deltagerne til en række nyttige værktøjer, der kan danne grundlag for bedre beslutninger i arbejdet med en virksomhed.

"Vi ser ofte ledere, som på den ene side har meget lang erfaring, men på den anden side slet ikke er skolet i redskaber og modeller, der vil kunne hjælpe dem med at danne et hurtigt overblik over et scenarie, der skal arbejdes med i bestyrelsen," siger Jane.

I Connecting-delen handler det om, hvordan man bringer sig selv og andre i spil til bestyrelsesopgaver.

"En undersøgelse har vist, at 96 procent af bestyrelsesposterne fordeles via netværk. Det er vigtigt, at du ved, hvad du kan bidrage med. Ellers kan netværket ikke hjælpe dig. Det handler altså en del om personlig branding. Networking er en personlig kompetence, vi har arbejdet med i mange år. Med en struktureret indsats kan man nå langt," siger Jane Hahn.

Netværk af eksperter De to første hold har gennemført den nye bestyrelsesuddannelse. I stedet for at fylde undervisningen med moduler om emner som jura, governance, lobbyisme og digitalisering giver Stadil Advice deltagerne adgang til et netværk på 10-12 erfarne bestyrelsesmedlemmer med ekspertviden på et specifikt område, som kursisterne kan træffe personlige aftaler med til favorabel pris.

Her kan fokus for eksempel være på køb eller salg af virksomhed eller brug af sociale medier.

Energien er bestyrelsens ansvar

Deltagerne skal investere to weekender med en friweekend imellem.

De siger også ja til seks timers forberedelse undervejs, og så bliver de i to "pop-up" bestyrelser kastet for løverne i cases fra det virkelige liv repræsenteret af en direktør fra den pågældende virksomhed.

Desuden medvirker en erfaren bestyrelsesformand som supervisor sammen med Christian Stadil for begge bestyrelser, senest tidligere administrerende direktør i DSB, Jesper Lok.

På næste hold er supervisor direktør i Danske Advokater Paul Mollerup.

"Kursisterne skal ikke finde en bestemt løsning. De skal i stedet trænes i at tænke i scenarier. Først foretager bestyrelsen sine egne sonderinger, og dernæst involverer den direktøren. Det er en vigtig pointe, at en direktør på konkret plan har meget større indsigt i virksomheden end bestyrelsen og kan have oprigtigt svært ved at forstå en sag på samme måde som et bestyrelsesmedlem. Og som medlem af en bestyrelse skal man lære, at et møderum skal efterlades med mere energi, end da man kom ind. Det er bestyrelsens ansvar, ikke direktørens," siger Christian Stadil.

