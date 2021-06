Se billedserie Udsigten fra broen til badeanstalten ind mod land. Billedet viser husene på Onsgårdsvej og Strandparken under anlæg. Ca. 1910. Kilde: Gentofte Lokalarkiv

Lokalhistorie: Vidste du, at Hellerup tog navn efter en stempelpapirforvalter?

Myreflittige Niels Ulrik Kampmann Hansen er på gaden med endnu et lokalhistorisk hæfte, som vor anmelder har fundet mange sjove detaljer i og drysser fire stjerner over

Villabyerne - 11. juni 2021 kl. 16:23 Af Jakob Rönnow, seniorpræst, Sankt Lukas Stiftelsen Kontakt redaktionen

Da jeg var dreng, slugte jeg som så mange på den tid Jan-bog efter Jan-bog. Den unge, begavede søn af politikommissær Helmer, Jan, kunne selv løse en masse detektivopgaver sammen med sin ven Erling.

Og vi, der læste Jan-bøger, kendte ham indgående. Vi vidste, at han boede i pæne Hellerup, at han sejlede kragejolle i Hellerup Sejlklub og beundrede de smukke drager, der sejlede forbi ham. Jan var et produkt af Hellerup, af ordentlige mennesker, der boede et ordentligt sted. Sådan lærte vi den "sandhed" ubevidst.

Og den opfattelse af Hellerup har holdt sig meget pænt siden. Hellerup er og var et ordentligt sted "med pæne mennesker" - og nu har vi så også fået det bekræftet videnskabeligt, nemlig ved endnu et solidt stykke historisk forskningsarbejde, iværksat og udført af Niels Ulrik Kampmann Hansen.

I denne uge er temahæfte nr. 10 fra Gentofte Lokalhistoriske Forening nemlig udkommet, og det betyder, at man ganske snart har været hele vor gode kommune rundt. Hæftet har det usexede navn 'Hellerup - fra takstgrænsen til Charlottenlund Skov'.

Sans for pusseløjeligheder Her, som i alle disse hæfter, finder vi de enkelte dele af kommunen grundigt beskrevet historisk, topografisk og personalhistorisk - blandt andet! Den gennemgående forfatter er tidligere lektor på Aurehøj Gymnasium, lokalhistoriker, cand. scient. Niels Ulrik Kampmann Hansen, og skulle der findes en laurbærpris for forfattere af solide egnshistoriske beskrivelser, så må den gå til ham.

Dertil kommer, at ud over at forfatteren informerer rigtig sagligt og ofte meget tilbundsgående, så har han et glimt i øjet, en sans for pusseløjeligheder, og dem deler han også hjertens gerne med os læsere.

Vidste I f.eks., at Hellerup har fået sit navn efter en Hr. stempelpapirforvalter Heller, der havde et landsted lidt væk fra kysten. Det blev så kaldt 'Hellerup' efter ham.

Langt senere kom der togbane nordpå forbi dette landsted, og da banen skulle dele sig mod Hillerød hhv. Klampenborg, så lagde man et stop dér. Ikke fordi der var nogen by, for det var der faktisk ikke, men stedet/sporskiftet blev opkaldt efter nærmeste hus, og det var så stempelpapirforvalterens 'Hellerup'.

Da oplandet senere voksede til, og der faktisk blev brug for en station, tog hele området navn efter stationen, og det blev så til vores Hellerup!

Så måtte landstedet tage navneforandring til 'Hellerupgård' for ikke at blive forvekslet med området, og det var i øvrigt her, de nedrige englændere, efter at have bombarderet København og taget vores flåde, modtog danskernes overgivelse, hvor vi måtte underskrive kapitulationspapirerne i 1807. Gæt, hvor resterne af Hellerupgård er nu. Væk.

Ach du lieber Augustin Tidligere, ved landboreformerne under grev Bernstorff, opførtes de gårde, vi kender fra talrige af områdets navne: Maglegård, Onsgård, Øregård, Bregnegård. Sjovt nok fik netop disse gårde tildelt meget store jordområder hver, fordi området med magre strandenge var den dårligste og mest uinteressante jord, man kunne tænke sig. Det, må man sige, har ændret sig siden!

Og rige og produktive københavnere fandt da fra slutningen af 1700-tallet, i 'den florissante periode', snart ud af, at man kunne bygge sig de herligste landsteder - små palæer - fredeligt og med sundudsigt her. De kom så til at ligge som en perlerække, trukket lidt tilbage fra den støvede strandvej: Taffelbay, Constantia, Blidah, Øregård, Norgesminde, Gammel Vartov osv. Det har været flot.

Men renoveringslysten og udbygningsiveren i forrige århundrede har været hård ved dem alle. Kun slaveejer Søbøtkers kønne Øregård med sin park har overlevet, fortæller hæftet. Ach du lieber Augustin, alles ist weg! Kun Øregård tilbage!

Men sådan bliver vi via hæftet hele tiden klogere - også på de navne, man stadig støder på i Hellerup. Alle har en historie, og godt nok undervejs noget opremsende, får vi dem alle - forklaring på hvert et gadenavn!

Men hvor der er en 'skæv' historie, så får vi også den og bliver på den måde endnu gladere for Hellerup-hjørnet af kommunen. Hvem vidste, at 'Blidah' er opkaldt efter en oase i Algier! Og vidste I, at der står i servitutterne, at boligerne omkring Øregårdsparken ikke må holde svin?

Jo, der er også adskillige gentagelser og tørre gennemgange, men så hører man pludselig - under gennemgangen af trafik og transport i Hellerup - at det gamle bras, der i dag bydes os af en perrontunnel under sporene på Hellerup Station er landets næstældste perrontunnel helt fra 1895! Måske burde man derfor se at få gjort lidt mere ud af den for os, der skal bruge den stadigvæk.

Fyrtårnet og Bivognen Hæftet fortæller om industrier som cigarkassefabrik, Palludium-studier med Fy og Bi-film, Hellerup Flødeis med jordbærmark på Onsgårdsvej, om Magasin du Nord, KZ flyvemaskinefabrik og Karen Wolff-småkager.

Vi hører om A. P. Møller (fra Mærsk) og H. N. Andersen (fra ØK), der var naboer på skibsredergrundene, men som vistnok aldrig talte med hinanden. Til gengæld fik eftertiden Strandlund og Vennerslund at blive ældre i, da også skibsredernes palæer blev bulldozet.

Der fortælles ALT om Hellerup, om vejnet, ambassader, berømtheder, energiforsyning, takstgrænse, kirker og meget, meget andet. Der er mange små, fortællende fotografier, hvor mange måske kan genfinde noget af sin barndom, og der er glimrende kort fra de forskellige perioder, der tydeligt viser udviklingen af det, vi kender.

Tak for at gøre os klogere Vi er jo ingenting, hvis ikke vi husker, at vi står på skuldrene af dem og det, der var før. Derfor er det meget værdifuldt, at vi snart for hvert et område af Gentofte Kommune, har en samlet, fyldig og underholdende beskrivelse fra den første oldtidshøj til den seneste byfornyelse. Så tak til Niels Ulrik Kampmann Hansen og Gentofte Lokalhistoriske Forening for at gøre os meget klogere. Også på lidt nørdede detaljer.

Hæfterne - og altså også det seneste om Hellerup - fra takstgrænsen til Charlottenlund Skov, kan købes hos boghandlerne ( engang var der otte af dem alene på Strandvejen, læste jeg lige) eller ved henvendelse til Gentofte Lokalhistoriske Forening.

Hæfterne anbefales alle, og det lokale hæfte bør da også ligge fremme i lægekonsultationerne og hvor borgerne ellers sætter sig ned og har tid.

I kirke-, skole- og plejehjemssammenhæng er der også meget fortællestof at hente, som vi, der bor i Gentofte eller i Jan-bøgernes Hellerup, kan og bør glædes over at være blevet oplyst om.

