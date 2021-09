Se billedserie Den olympiske firerkajak, med Julie Frølund Funch, Sara Corfixen Milthers, Bolette Nyvang Iversen og Pernille Brandstrup Knudsen, gjorde det så godt, at de skulle ro A-finale om søndagen. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Lokale roere viste sig flot frem ved VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale roere viste sig flot frem ved VM

Bolette Nyvang Iversen, Sara Corfixen Milthers og Philip Bryde fra Hellerup Sejlklub repræsenterede de lokale farver ved VM i kano og kajak-sprint, der blev afholdt på Bagsværd Sø i weekenden

Villabyerne - 21. september 2021 kl. 17:32 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

De dygtige lokale roere i skikkelse af Bolette Nyvang Iversen, Sara Milthers og Philip Bryde var selvfølgelig på plads på Bagsværd Sø, hvor de gjorde sig godt bemærket, selv om det ikke endte med medaljer.

Og de og en masse andre danske roere gjorde det fremragende ved det flotte stævne, der blev afviklet til perfektion. Det endte med i alt fem danske medaljer, hvor Emma Aastrand Jørgensen vandt både guld og bronze.

Allerede lørdag havde Danmark to både med i B-finalerne. Her blev Julie Frølund Funch og Bolette Nyvang Iversen nummer syv i 500 meter toerkajak, mens firerkajakken for herrer med Rasmus Alsbæk, Philip Bryde, Magnus Sibbersen og Victor Gairy Aasmul roede i mål på fjerdepladsen.

Senere roede den olympiske firerkajak, hvor Julie Frølund Funch, Sara Corfixen Milthers, Bolette Nyvang Iversen og Pernille Brandstrup Knudsen gjorde det så godt, at de kvalificerede sig til A-finale om søndagen.

Her endte den danske kvartet langt fra medaljer, men Bolette Nyvang Iversen var efter racet, der gav en dansk syvendeplads, alligevel godt tilfreds.

"Vi er selvfølgelig enige om, at vi kunne have gjort det bedre, men vi lå i en meget ustabil båd, som vi kun har sejlet i i to uger. Vandet var der også meget gang i, så vi kom aldrig ind i den rigtige rytme. Men jeg er glad og stolt, for vi har noget her, der kan blive rigtigt godt, så jeg ved, vi kan bygge godt videre til de kommende mesterskaber og ultimativt til OL i Paris i 2024," lød det fra en alt i alt godt tilfreds Bolette Nyvang Iversen.

Også tilfreds landstræner Også landstræner Lars Robl var tilfreds, for han fandt, at VM på Bagsværd Sø giver det bedst mulige afsæt for det fremtidige arbejde med fokus på VM i 2023 i Duisburg, hvor kvalifikationen til OL i Paris 2024 finder sted.

"Foruden medaljevinderne så vi mange gode atleter og resultater, og vi så præstationer og skridt i den rigtige retning med René Holten Poulsen med en syvendeplads i enerkajak og en tilsvarende placering med Victor Gairy Aasmul i den nye olympiske disciplin, 500 meter toerkajak, men også af vores olympiske firerkajak, hvor Julie Frølund Funch, Sara Corfixen Milthers, Bolette Nyvang Iversen og med Pernille Brandstrup Knudsen i det fjerde sæde, fulgte flot op på OL-finalen med en syvendeplads i VM-finalen. Desuden har vi et stort udviklingspotentiale i vores firerkajak for herrer, hvor Rasmus Alsbæk, Philip Bryde, Magnus Sibbersen og Victor Gairy Aasmul fik vigtige erfaringer gennem indledende heat og fjerdepladsen i B-finalen," udtalte landstræneren på Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside efter et forrygende dansk VM, hvor Hellerups lokale roere igen kom på både land- og verdenskortet.