Se billedserie Jonathan (tv.) og Alexander har kastet sig over byggeriet af en Virtual Reality-brille - eller i hvert fald modellen af en. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale elever med i tænketank: Hvordan skal fremtidens digitale skole se ud? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale elever med i tænketank: Hvordan skal fremtidens digitale skole se ud?

8.c på Tjørnegårdsskolen deltog i sidste uge i en virtuel folkehøring om fremtidens digitale skole, som Dansk Industri arrangerede. En af ideerne var brug af Virtual Reality-briller i undervisningen

Villabyerne - 24. august 2020 kl. 09:03 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen tvang alle danske skoler, lærere og elever til - på rekordtid - at omstille sig til en fuldkommen digital hverdag. Med fjern­undervisning via Zoom og en helt ny måde at lære på.

I kølvandet på den temmeligt stejle læringskurve kan elever og lærere her i begyndelsen af det nye skoleår spørge hinanden: hvad lærte vi egentlig om at gå i skole i en digital virkelighed?

Lige præcis det spørgsmål ville Dansk Industri (DI) gerne diskutere med fire udskolingsklasser fra hele landet, herunder 8.C på Tjørnegårdskolen, til en såkaldt folkehøring den 17. august.

"Det er vigtigt, at vi samler op på alle de erfaringer, som elever og lærere har gjort sig under corona, så vi kan skabe en endnu bedre skole med digitale læringsmidler, platforme og metoder fremover," siger Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef i DI. Og han tilføjer:

"For DI handler det her om at give mikrofonen til dem, der virkelig ved, hvad de taler om. Eleverne har på egen krop mærket, hvordan en digital skoledag føles, og derfor er det helt essentielt, at vi taler med dem om, hvad der virkede, og hvad der bestemt ikke gjorde."

Hurtig kompetenceudvikling Eleverne blev derfor sat til at diskutere, hvad der har været godt og mindre godt ved de digitale læringsformer, som de har oplevet under coronakrisen. Hvad vil de tage med videre af positive erfaringer? Og hvad kunne fungere bedre i fremtiden?

""Da coronakrisen kom, var det helt vildt at se, hvor dygtige både elever og lærere var til at omstille sig. Det er den hurtigste kompetenceudvikling, jeg nogensinde har oplevet," smiler Martin Villumsen, viceskoleleder på Tjørnegårdsskolen, der er glad for, at hans skole er kommet med i folkehøringen.

"Digital dannelse og teknologiforståelse er allerede noget, vi arbejder meget med. Det er meget fint at høre elevernes ideer om, hvordan teknologien kan understøtte undervisningen, f.eks. i form af eksperter, der er tilgængelige digitalt eller via Virtual Reality-briller. Så er du pludselig på savannen, når du lærer om Afrika."

Ifølge Martin Villumsen var en væsentlig læring af coronakrisen, at skole ikke nødvendigvis er noget, der foregår i fysiske rammer fra kl. 8 til kl. 14 eller 15.

"Er det alle, der behøver at være til stede på samme tid? Vores børn er her sindssygt meget, så måske vi skal flexe skoledagene mere, det er vi meget åbne for," siger han.

Stort og vildt Folkehøringen begyndte med et inspirationsoplæg via Zoom fra folkene bag Sofaskolen, som skulle sætte fantasien i gang hos eleverne. Herefter blev eleverne inviteret til at tænke stort og vildt, komme med nye idéer og udvikle konkrete prototyper og målsætninger for fremtidens digitale skole.

Og så var det ellers op til eleverne at bygge noget, der viste deres ideer. Vi spurgte Rikke Skovbakke, lærer for 8.C i matematik og engelsk og tovholder på dagen, om hvorfor eleverne skulle bruge pap pg papir - temmelig analoge redskaber - til at bygge en digital fremtid?

"Jeg tror på, der opstår ideer, når de skal prøve at udtrykke dem på en anden måde end ord. Det er helt tydeligt, at eleverne gerne fortsat vil have en fysisk skole. Der er jo også hele det sociale element, men de efterspørger også en langt større adgang til mennesker ude i samfundet via digitale platforme," siger hun.

Ensomt, men rart Kort inden elevernes byggearbejde gik i gang, spurgte vi Julie, Liva, Alma og Lea om, hvordan det havde været at gå i skole under coronakrisen.

"Det var lidt ensomt, men vi kunne få mere ud af dagen på en eller anden måde," lyder det fra Alma.

"Det var rart, at vi selv kunne bestemme lidt mere over vores tid," siger Julie.

"Ja, det var f.eks. rart, at man selv kunne styre, hvornår man havde lyst til frokost," siger Liva.

"Det var også fint nok, at lærerne ikke snakkede så meget," smiler Lea.

Det er blevet tid til at bygge modeller af den digitale fremtid, og Walter, Folke, Jonathan og Alexander går straks i gang med at bygge en Virtual Reality-brille.

"Det er jo det tætteste, man kan komme på virkeligheden. Det vil være godt i fag som geografi, historie eller samfundsfag," siger Jonathan, mens Alexander puster en ballon op til formålet.

Vi spørger også drengene, hvordan det var at gå i skole hjemmefra under coronakrisen.

"Det var lidt mærkeligt... men det var dejligt, at man kunne tage en pause, når man havde brug for det," smiler Walter.

Første stop ud af 10 Folkehøringen om fremtidens digitale skole er en del af initiativet 'Danmarks digitale fremtid', som består af 10 folkehøringer, der afvikles forskellige steder i landet. Hver folkehøring centreres omkring et bestemt tema inden for det digitale område, hvor DI sætter spot på forskellige digitale muligheder og dilemmaer, der påvirker alles arbejdsliv og dagligdag.

DI inviterer både borgere, politikere, meningsdannere og andre interessenter med om bordet, så samtalen bliver bred og inkluderende.

Efter hver høring følger mindst én politisk anbefaling, der kan handles på, inden for det pågældende temafelt. Til den afsluttende folkehøring samles alle anbefalingerne til et samlet katalog, som efterfølgende overdrages til Christiansborg.

Udover 8. klasse fra Tjørnegårdsskolen deltager tre andre skoleklasser i folkehøringen om fremtidens digitale skole, nemlig udskolingsklasser fra Nyborg, Aalborg og Svendborg.