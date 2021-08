Se billedserie Socialdemokratiets to medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte, Anne Hjorth (tv.) og Søren Heisel (th.) ses her med en af partifællerne, Ole Lund Petersen, under Vangede Festival 2017. Arkivfoto

Lokale S-kandidater fejrer partiets 150 års jubilæum

Socialdemokratiets jubilæum 12. august fejres overalt i landet - også i Gentofte

Villabyerne - 09. august 2021

I denne uge runder Socialdemokratiet et ualmindeligt skarpt hjørne. Torsdag den 12. august er nemlig den officielle fødselsdato for landets nuværende regeringsparti - og det er i år 150 år siden, partiet blev stiftet.

I 1871 var Danmark et klasseopdelt samfund, og det var netop med målet at udjævne forskellene på top og bund, at Socialdemokratiet blev stiftet.

Med koryfæer som Louis Pio, Peter Sabroe, Thorvald Stauning, Hans Hedtoft, Jens Otto Krag, Anker Jørgensen og Poul Nyrup Rasmussen satte partiet sine tydelige præg på det danske samfund i det 19. og 20. århundrede.

I 2011 leverede Socialdemokratiet så landets første kvindelige statsminister i form af Helle Thorning Schmidt. Og siden 2019 har hendes efterfølger som partiets formand, Mette Frederiksen, været landets anden kvindelige statsminister.

I Gentofte markeres jubilæet med en gadekampagne. De lokale kandidater for Socialdemokratiet til efterårets kommunalvalg kan træffes ud for SuperBrugsen i Vangede mellem 16 og 18. Her bliver der mulighed for at deltage i en jubilæumsquiz.

Jubilæumsdagen markerer således begyndelsen på valgkampen. Men det er også en anledning til at dvæle lidt ved den fortid, som Socialdemokratiet gennem 150 år har præget.

"Vi glæder os til at markere dagen både som parti og lokalt ved at mødes med Gentoftes borgere. Det kalder jeg politik i øjenhøjde - og det er dét, vores parti har stået for gennem alle årene," siger formanden for Socialdemokratiet i Gentofte, Mette Werge Whitt.

Torsdag aften er der jubilæumsarrangement i DUI-Hytten på Horsevej i Vangede. Her vil en af de helt store figurer i den socialdemokratiske partihistorie fra 1970 og frem til vores dage, Karl Hjortnæs, holde en tale.

Det samme vil et af Socialdemokratiets to medlemmer i Gentofte Kommunalbestyrelse, Anne Hjorth, og så byder partiet i dagens højtidelige anledning på grillpølser, sodavand og øl.

Det foregår fra klokken 19 til 21 - men forudsætningen er, at man tilmelder sig på forhånd til kredsens sekretær, Gitte Terndrup (gterndrup@live.dk), og at man kan fremvise gyldigt coronapas ved festlighedens start. jbl

