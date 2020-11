Lokal virksomhed tilbyder julerier i fællesskab

"I denne tid, hvor mange er bekymrede og føler sig utrygge, er det vigtigt at holde fast i fællesskabet og i kunsten, for det er begge dele noget, der styrker os som mennesker og giver glæde. Derfor har vi stablet nogle hyggelige juleværksteder på benene, hvor forældre og børn sammen kan blive inspireret og skabe nyt," fortæller Julie Pi, leder af Bloom Institute og tilføjer, at et enkelt af værkstederne udelukkende er for voksne.