Allan Flyvbjerg har fået Tandlægeforeningens Sundhedspris. Formand Susanne Kleist overrakte den. Pressefoto Foto: Nicolai Perjesi

Send til din ven. X Artiklen: Lokal professor får tandlægepris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal professor får tandlægepris

Allan Flyvbjerg, der bor i Ordrup og er professor og direktør ved Steno Diabetes Center Copenhagen, er blevet tildelt Tandlægeforeningens Sundhedspris

Villabyerne - 10. september 2021 kl. 09:35 Kontakt redaktionen

Tandlægeforeningen tildeler sin sundhedspris til professor og direktør ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg fra Ordrup.

Han får prisen for at udbrede budskabet om, at sundhed og sygdom i tænder og mund har afgørende betydning for resten af kroppen.

Allan Flyvbjerg har gennem en årrække udbredt viden om sammenhængen mellem tandsundhed og kroniske sygdomme. Samtidig har han argumenteret for, at den høje egenbetaling hos tandlægen øger uligheden i sundhed.

Den indsats blev belønnet torsdag den 2. september 2021, hvor han modtog Tandlægeforeningens Sundhedspris af Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist. Det skete i Bella Center Copenhagen til Tandfaglige Dage, som er en stor konference og fagmesse for danske tandlæger.

"Jeg er beæret over at modtage Tandlægeforeningens Sundhedspris. Munden kan ikke adskilles fra resten af kroppen, og sygdom i munden hænger sammen med sygdom i resten af kroppen, men i Danmark behandles sygdom i tænder og mund stadig som et stedbarn i sundhedsvæsenet. Vi har en ulogisk og uacceptabel høj egenbetaling, der øger uligheden i sundhed, og som kan være decideret sundhedstruende. Der bør ikke være forskel på at brække et ben og at brække en tand," siger Allan Flyvbjerg.

Anerkendt forsker "Allan Flyvbjerg har ihærdigt og vedholdende sat et væsentligt emne for folkesundheden på dagsordenen. I blandt andet kronikker, videnskabelige artikler og i offentlige debatter har han sat fokus på sammenhængen mellem tandsundhed og almen sundhed samt på problemerne ved den høje egenbetaling."

Sådan lyder Tandlægeforeningens begrundelse for at tildele sundhedsprisen til Allan Flyvbjerg, og foreningens formand Susanne Kleist uddyber:

"Allan Flyvbjerg er en anerkendt forsker og en fremragende formidler, der har understreget tandplejens vigtige rolle i sundhedsvæsenet. Han har tydeliggjort over for både befolkning og politikere, at behandling af tandsygdomme ikke kun omhandler munden, men har betydning for hele kroppen. Og så har han været særdeles god til at forklare, hvorfor vi skal gøre op med den høje egenbetaling i tandplejen. Det er netop nogle af Tandlægeforeningens vigtigste mærkesager," uddyber Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Tænder og diabetes I de sidste 20 år har mere og mere forskning vist sammenhænge mellem tandsygdomme og kroniske sygdomme. Har man diabetes, har man f.eks. øget risiko for tandsygdommen parodontitis, og de to sygdomme kan gensidigt påvirke hinanden. Steno Diabetes Center Copenhagen skal i løbet af 2022 netop undersøge omfanget af tandsygdom hos personer med diabetes.

"Jeg håber, at læger og tandlæger i fremtiden kommer til at arbejde tættere sammen, som det bl.a. er tilfældet i Storbritannien, og at tandsundhed fremadrettet vil indgå som en naturlig del af vurderingen af den generelle sundhedstilstand på tværs af sundhedsvæsenet", siger Allan Flyvbjerg.

relaterede artikler