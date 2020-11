Lokal møbelsnedker får årets Finn Juhl-pris

Hellerup-borger Jonas Lyndby Jensen har en baggrund som møbelsnedker og er siden uddannet møbeldesigner fra Danmarks Designskole. Han har siden sin afgang udviklet og udstillet mange møbeltyper - fortrinsvis snedkermøbler - og forsøgt at videreudvikle den møbelgenre vi kalder "dansk designs guldalder".

Finn Juhl-prisen er stiftet af Wilhelm Hansen fonden og gives en gang årligt til personer, der har gjort en særlig indsats inden for møbelarkitektur specielt inden for stole. Det kan være som arkitekt, producent, skribent eller lignende.