Se billedserie 17-årige Clara Rybak-Andersen fra Gentofte skal repræsentere Danmark ved EM i Budapest i maj. Foto: Event Media

Send til din ven. X Artiklen: Lokal guldfisk skal svømme EM til maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal guldfisk skal svømme EM til maj

Clara Rybak-Andersen klarede EM-kravet, da hun svømmede i en supertid sidste uge på favoritdistancen 200 meter bryst

Villabyerne - 27. april 2021 kl. 09:11 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

For 17-årige Clara Rybak-Andersen har svømning været en del af hendes liv så længe, hun kan huske. Ja, faktisk har hun altid svømmet og på højeste plan, siden hun var 11 år gammel. Clara har altid svømmet i Gentofte Svømmeklub, en klub der har en stor plads i hendes hjerte.

Læs også: Populære badesteder får øget sikkerheden

"Vi kender alle hinanden og har et supergodt fællesskab og rigtigt gode trænere. Så jeg kunne ikke forestille mig en bedre klub, fordi det er meget rart at komme til træning og have det sjovt samtidig. Sådan tror jeg, man opnår mest," siger den talentfulde, lokale svømmepige.

At være udråbt til svømmetalent, er ikke noget Clara Rybak-Andersen tænker over eller som påvirker hende synderlig meget til daglig.

"Som udgangspunkt har jeg ikke behov for "opmærksomhed" på den vis, men det generer mig ikke, og det er selvfølgelig motiverende at blive anerkendt. Men med anerkendelse følger også et ansvar, og jeg tror, der er nogle, som har forventninger til mine præstationer. Disse forventninger tænker jeg lidt over, men jeg tror, at det er mine egne forventninger til mig selv, jeg bliver mest påvirket af," forklarer hun.

Clara Rybak-Andersen går til daglig på Øregård Gymnasium på Team Danmark-linjen, da hendes elitetræning ofte kræver meget af hendes tid i ind- og udland.

Eksempelvis var hun med ved det senest afholdte EM (i Glasgow i 2019, red.) og har via en supertid i nyligt afholdte Danish Open igen kvalificeret sig til EM-deltagelse, denne gang på 50 meter langbane.

Denne finder sted i Budapest i dagene 17. -23 maj. Og det kan lade sig gøre, fordi hun præcist klarede EM-kravet på distancen 200 meter bryst i tiden 2:27:70, en tid,hun senere i sidste uge forbedrede (2:27:54, red.)

Træning, træning og atter træning For at hun er nået dertil, har det krævet en masse træning. Daglig træning!

"Jeg træner hver dag, ca. 2-3 timer om dagen, eller i hvert fald 20 timer om ugen," fortæller Clara Rybak-Andersen, der altid finder den fysiske træning hård og udfordrende. Hun synes også til tider, at det kan være hårdt at tage sig sammen - især om morgenen - at komme af sted til træning.

"Når jeg så er færdig med træning, er jeg ofte glad og tilfreds," fortsætter hun og forklarer, at hun har stor støtte i sin træner Kasper Linddal.

"Han er utrolig dygtig og ved præcis, hvad jeg har brug for. Ja, han kender mig måske bedre, end jeg selv gør," ler Clara Rybak-Andersen om sin GSK-træner gennem fire år.

Også fællesskabet i klubben er afgørende for Clara Rybak-Andersen, som på sigt en dag måske kunne se sig selv i en trænerrolle og på den måde give noget tilbage til klubben. Og det føler hun også, hun gør ved at kvalificere sig til internationale mesterskaber.

Landsholdet kalder Med tiden i Danish Open sidste uge, samt tidligere gode tider, er Clara Rybak-Andersen nu en del af landsholdstruppen. Det er nu ikke noget, hun mærker til dagligt, hvor det er træningen i Gentofte Svømmeklub, der gør hende bedre og bedre. Men det gør hende motiveret at vide, at hun er en del af truppen.

"Da jeg svømmede i sidste uge, var det fedt, da landstræneren kom forbi og sagde, at jeg havde svømmet godt. Så bliver jeg motiveret for at gøre det endnu bedre," forklarer Clara Rybak-Andersen.

Foruden den daglige svømmetræning er Clara Rybak-Andersen også i god mental form. Igen er svømmetræner Kasper Linddal en god sparringspartner, men gennem tiden har hun selv lært sig en masse teknikker, hun bruger, lige som hun også fra Øregård Gymnasium får god støtte.

Generelt finder hun, at der er et rigtig godt samarbejde mellem skole og klub, hvilket gør det nemmere for hende at klare de mange krav, som der trods alt er, når man går i gymnasiet og er eliteudøver på højt plan på en og samme gang.

"Jeg er god til at ordne det, der skal ordnes først, og så fokusere fuldt på det, så det ikke fylder. Og efter eksempelvis et stævne som Danish Open, hvor jeg mangler en del lektier og afleveringer, ved jeg, at det er vigtigt at komme til bunds i lektierne, så jeg ikke mister fokus på svømningen og træningen," uddyber Clara Rybak-Andersen om nogle af sine mentale strategier.

OL-drømme Efter en kort weekend uden svømning gælder det for Clara Rybak-Andersen hurtigt om at komme ind i en vant træningsgænge igen, da man træner på en lidt anden måde under og op til et stævne, end man gør dagligt.

For at forberede sig bedst muligt til EM i maj, skal Clara Rybak-Andersen træne lidt anderledes end normalt, så hun er helt klar til at toppe i slutningen af maj måned. Og måske overgå sig selv, så en OL-deltagelse måske kan realiseres.

"Jeg skal svømme to sekunder hurtigere, hvilket er meget, hvis jeg skal gøre mig forhåbning om OL-deltagelse i Tokyo senere i år. Men det er nok reelt mere OL 2024 i Paris, jeg skal satse på," afslutter den lokale guldfisk.

relaterede artikler

Svømmere stod imod sne og frost 02. april 2021 kl. 15:40