Lokal debutant skriver drama om uindfriede længsler, drømme og utroskab

Karin Slot Christiansen fra Charlottenlund er klar med sin debutroman 'Fuglene synger baglæns'

En ny forfatter ser dagens lys. Det er Karin Slot Christiansen fra Charlottenlund, der udsender romanen 'Fuglene synger baglæns'. I forbindelse med lanceringen af sin debutroman besøger hun Bog&Ide i Charlottenlund 11. juni klokken 15.

I romanen møder vi to kvinder, Katrine og Vicki, der er barndomsveninder og hinandens livsvidner. De er nu sidst i 30'erne. Katrine har en strålende karriere som tv-reporter i København og er kærester med en lidt for smart reklamemand, Hansen.

Vicki har uddannet sig til lærer, er blevet i Vestjylland og har giftet sig med landmanden N.P. Parret har fået tvillinger, og Vicki er blevet hjemmegående på gården. Begge kvinder lever i et selvbedrag og længes efter det, den anden har. Tror de.

"Romanen belyser en række temaer, som er aktuelle for de fleste kvinder, blandt andet, at de fleste af os på den ene side ønsker en strålende karriere og på den anden side et familieliv med børn. Det er svært at balancere de to længsler. Og at lykkes med begge dele," fortæller Karin Slot Christiansen og fortsætter:

"Selv har jeg truffet nogle store valg i mit liv. Da jeg fik min første søn, var jeg 31 og han kom til verden ved et akut kejsersnit ni uger for tidligt. Det var dramatisk, og jeg var ved at forbløde på grund af akut moderkageløsning. Han vejede kun 1.400 gram. Vi var indlagt i ni uger på en neo-natalafdeling."

På det tidspunkt var Karin Slot Christiansen dokumentarjournalist på Nordisk Film TV, og hun havde gang i en strålende karriere. Men i løbet af ugerne på hospitalet, hvor hun havde god tid til at tænke over sit liv, gik det op for hende, at det, der egentlig er meningen med livet, er den kærlighed, vi giver og modtager. Intet af det, vi præsterer, intet af det vi samler sammen af materielle goder, kan vi tage med os, når vi rejser herfra igen. Kun livserfaring og den kærlighed, man har givet og modtaget, får man med sig.

"Man ved fra interview og undersøgelser, at det, folk oftest fortryder, når de ligger for døden, er, at de ikke brugte mere tid sammen med deres nære venner, familie og især, at de ikke var nok sammen med deres børn, mens de var små. Jeg synes, det er lidt fjollet, at vi mennesker skal blive gamle og grå, før det går op for os, hvad der egentlig betyder noget. Det er da lidt smartere at erkende det noget tidligere, så vi også har mulighed for at leve efter det, mens tid er," siger Karin Slot Christiansen.

'Fuglene synger baglæns' er en psykologisk roman om uindfriede længsler, drømme og utroskab. Romanen giver et kalejdoskopisk indblik i samtidens parforhold og belyser, hvad der kan ske, når vi overhører hjertets kald. Og så er det historien om, at det aldrig er for sent at tage et opgør med mørket i os selv.