Livredderne har slået lejr for sommeren

Den 26. juni er de specialuddannede kystlivreddere fra TrygFonden Kystlivredning igen klar i livreddertårnene på Bellevue og Charlottenlund Strandpark. Livredderne er på vagt hver dag fra kl. 10-18 i skolernes sommerferie og frem til den 19. august, hvor de vil passe på badegæsterne og informere om badesikkerhed. På strandene gælder det som alle andre steder, at man skal holde god afstand til hinanden. Derfor er livredderne blevet trænet i at tage de rette forholdsregler, ligesom livreddertårnet er forsynet med det nødvendige udstyr, som livredderne får brug for, når de skal træde til med hjælp til badegæsterne.

I Danmark er vi omgivet af vand, og det betyder, at det er vigtigt at lære at svømme og begå sig sikkert i vandet og kunne træde til, hvis andre har brug for hjælp. Hvis man endnu ikke kan svømme eller har børn, der skal til at lære det, er det oplagt også at bruge strandturene til at øve sig, siger René Højer, programchef i TrygFonden, og fortsætter: