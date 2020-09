Se billedserie ?Da jeg sad med mit lille nyfødte oldebarn i armene, blev det klart: du skal skrive den bog færdig. Jeg havde jo noget på hjerte, noget jeg ville fortælle hende. Der lå hun: som babyer til alle tider. En lille, ubeskrevet, blank sjæl. Tilsyneladende. Men hvad havde hun med sig? Jeg havde en flig af den viden. Den lå i min mors notater og generationer før os. Foto: Signe Steffensen.

Send til din ven. X Artiklen: Livet ifølge Lischen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet ifølge Lischen

88-årige Lischen Djursbo fra Vangede er netop debuteret som forfatter med slægtsromanen 'Undervejs'. Romanen er historien om hendes egen familie, båret frem af stærke kvinder gennem generationer. Ikke mindst Lischen Djursbo selv, der i en alder af 86 købte en laptop og satte sig for at skrive sin families historie

Villabyerne - 11. september 2020 kl. 11:28 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den spinkle lille kvinde forsvinder næsten i den store lyse lænestol i villaen i Vangede. Men selvom kroppen er blevet svagere, så er styrken stadig intakt i det skælmske blik.

Og det er da også lidt af en kraftpræstation, den 88-årige Lischen Djursbo har begået med slægtsromanen 'Undervejs... mens dagene blev til år'.

For arbejdet med bogen har også været en mental oprydning for hende selv.

Som psykolog har Lischen Djursbo det meste af sit voksne liv hjulpet sine klienter med at gøre den rygsæk, vi alle slæber rundt på, en lille smule lettere ved at få talt om tingene og måske ryddet lidt ud i nogle af de svære minder, der kan gå hen og blive ubærligt tunge, som tiden går.

Så da hun selv havde passeret de 86 og kunne se, at udløbsdatoen på hendes eget liv kom tættere på, så gik hun i bogstavelig forstand ombord i sin egen historie.

Resterne efter boet fra hendes egen mor stod nemlig stadig i tre store flyttekasser, som Lischen aldrig havde orket at kaste sig over.

"Fyldt med døde ting. Tingenes tyranni, kalder jeg det. Og et var sikkert. Mine børn skal ikke stå med både disse og mine kasser, når jeg er borte," siger Lischen.

Så hun gik i gang med fra en ende af at rydde op og sortere. Blandt de mange ting og sager lå et stort stykke slægtsforskning og stamtavler, som hendes mor var gået i gang med, og en del håndskrevne dagbøger.

"Min mor skrev hele sit liv. Ofte dagbøger, men hun startede også på flere slægtsromaner. Min far sagde altid " hæld dog noget petroleum på og brænd det gamle lort". Men min mor havde tillid til, at jeg ville gemme og værne om det, så jeg syntes på en eller anden måde, at jeg måtte færdiggøre det arbejde, som min mor havde startet. Meget af det var svært for mig at læse, men jeg fandt ud af, at hvis jeg fik det skrevet ned, fik jeg det samtidig bearbejdet, og så kunne jeg slippe af med det," siger Lischen Djursbo.

Gradvist begyndte hun at få tømt kassernes indhold.

Hvad er der galt? En hjemmehjælper spurgte, om hun måtte læse, hvad det var hun sad og skrev på, og hun syntes, at Lischen skrev så godt, at det da kunne udgives som bog. Det gav hende blod på tanden.

Ikke at det var nyt for hende at skrive, for hun havde skrevet faglige artikler om børn, sorg og vuggedød i forbindelse med sit virke som psykolog, men aldrig noget i romangenren.

"Som psykologer sagde vi altid. Hvad er der galt? Hvad skete der? Og hvad kan vi gøre nu?"

Det var tilgangen til arbejdet, da Lischen med hjælp fra sin afdøde mors notater begyndte at skrive sin families historie.

En fortælling, der begynder i 1791 og handler om tre familier af bondeæt, der kæmper for føden i et land under konstant forandring. Alle med det fællestræk, at de er ærgerrige og trods fattigdom, krig, nød, ulykke og sygdom konstant stræber efter et bedre liv.

En ærgerrighed og stædighed, hun ser nedarvet i generationer, som driver slægten fremad, men også har store menneskelige omkostninger.

Jo længere ned hun kom i historien, jo mere begyndte hun at undre sig, fordi hun kunne se, at tingene gentog sig. På tværs af generationer.

"Meget af det, jeg har skrevet, er gengivet ordret fra min mors dagbøger, men jeg har kittet beretningerne sammen med, hvad jeg ellers vidste, der skete i vort land på det tidspunkt. F.eks får min mormor den spanske syge. Det skrev jeg om lige før coronakrisen, og så slog det mig endnu engang - hvor alting dog gentager sig - bliver vi dog aldrig klogere."

Fra Nørrebro til Øregaard Lischen Djursbo voksede op på Nørrebro. Hun var en kvik pige og den eneste i sin klasse, der kom videre i gymnasiet. Det var kort efter krigens afslutning, og hendes forældre besluttede, at hun skulle på Øregaard Gymnasium.

"Så kom jeg - Lischen fra Nørrebro - i klasse med bl.a. en pige, hvis far var dronningens fødselslæge, og hvad ens far var, var af stor betydning. Det var ikke morsomt. Min far var kun snedker, så min selvfølelse var lav, jeg var ingenting og havde slet ikke lært det samme i folkeskolen, som mine kammerater, der havde gået i mellemskolen på Øregaard. Men jeg kunne synge, dansede godt og var rapkæftet, og min far og mor lod mig altid holde fester. Mine kammerater syntes, det var sjovest at være hos mig, så det hele gik endda."

Studenterhuen bragte hende videre til medicinstudiet. Men da pengene var små hos forældrene og SU endnu ikke opfundet, måtte hun babysitte den halve nat og fra kl. 6 morgen arbejde som bagerjomfru suppleret med lidt småpenge fra studenternes papirindsamling. Til sidst var hun så stresset, at det udløste det, som man dengang kaldte et nervøst sammenbrud.

Da hun mentalt var på benene igen, søgte hun og kom ind på tandlægestudiet.

"Men det var ligesom en for lille del af et menneske at beskæftige sig med. Bare én tand. På det tidspunkt havde jeg en kusine i England, der arbejdede på et hospital, og så tog jeg derover og blev uddannet til sygeplejerske."

Efter årene i England skulle hun igennem et forløb i det danske sundhedsvæsen for at få godkendt sin engelske uddannelse. Lischen Djursbo havnede på Gentofte Amtssygehus, men syntes patienterne dér blev behandlet dårligt, rent menneskeligt. Det kunne hun ikke holde ud, så mindre end et halvt år, før hun ville have været færdig, besluttede hun sig for at melde fra.

I stedet satte hun sig med Politikens 'Hvad kan jeg blive'. Noget med mennesker skulle det være.

Syv år senere var hun gift, mor til tre og havde papir på, at hun var cand.psych. fra Københavns Universitet.

Mennesker i krise Som psykolog blev hun kandidat på Rigshospitalet og kunne derefter kalde sig både børne- og voksenpsykolog. Der stødte hun for første gang på det, der blev kategoriseret som en depression, men senere blev udskilt i en gruppe for sig, der blev kaldt "en krise" og ikke var en sygdom, men en unaturlig tilstand efter et unaturligt stort tab af en eller anden art.

Den hjælp, der blev tilbudt de kriseramte, blev kaldt "kriseintervention", og sammen med et par kollegaer begyndte Lischen nu at undervise det sundhedsfaglige personale på weekendkursus. Læger og sygeplejersker, jordemødre og sundhedsplejersker strømmede til, fortæller Lischen og smiler ved tanken, "men ikke de ældre overlæger, de skulle ikke nyde noget af det nymodens pjank ".

Vuggedød, drukneulykker og svær sygdom har været nogle af de kriseudløsende begivenheder, Lischen har arbejdet med.

"Jeg kunne selvsagt ikke tage mig af dem alle, men jeg kunne hjælpe de efterladte med at mobilisere et netværk, der kunne træde til."

Den professionelle indsigt, hun har oparbejdet gennem livet, har hun brugt i arbejdet med sin slægtshistorie for bedre at kunne forstå, hvorfor hendes forfædre handlede som de gjorde.

"Den viden, jeg har om skilsmisse, sorg og død m.m. kunne jeg gøre brug af i min bog. Jeg har hørt nogle bruge udtrykket, at den er en "krøniman", en kombination af en krønike og en roman. For der er ikke én begivenhed i bogen, som ikke har fundet sted. Jeg har været meget omhyggelig i min research."

Min egen historie Lischen er allerede godt i gang med roman nummer to, der tager udgangspunkt i hendes egen barndom. Som hun selv siger, er hun blevet klogere på, hvorfor hun er sådan en "skør skid". Og hvorfor hendes slægt bliver ved med at gentage de samme dumheder.

"Jeg kan se det nu, men vidste det ikke dengang. Da talte man om kolerikere og melankolikere, og min far var melankoliker. Han kunne pludselig holde op med at tale med min mor og os børn. Han sagde ikke et ord. Jeg forstod ikke, hvad der skete. Men erfarede, at det typisk varede en uges tid, så gik han pludselig hen og tog om min mor og sagde, 'sååå lille ven. Nu er jeg ikke vred på dig mere'. Og så fortsatte han, som om intet var hændt. "

Lischens lillebror var lige så trykket af faderens pludselige tavshed, men Lischen forsikrede ham, at det var noget, der gik over, og at han da bare skulle tale med hende, hvis han havde brug for at snakke.

"Det er klart, at det miljø, du vokser op i, sætter sit præg. Jeg blev gift med en højesteretssagfører, han kunne sandelig tale, når han procederede i Højesteret, men hjemme var han mere ordknap. Sommetider var der en komplet stilhed, som han nød, men som jeg ikke kunne holde ud - og fjernede ved at snakke som et vandfald."

Som voksen og som gammel har hun selv været ved at bide tungen af sig, når hun til sin eksmand, eller senere en hjemmehjælper, brugte vendingen "min lille ven".

"Hvor vovede jeg nedladende at kalde dem "lille ven". Ingen af dem kunne jo vide, at "min lille ven" er det ømmeste udtryk, jeg kender."

Tunge hemmeligheder Et budskab, hun gerne vil ud med, er at få talt om tingene i stedet for at pakke dem væk.

Undervejs Bogen 'Undervejs' er skrevet på baggrund af Lischen Djursbos mors slægtsforskning og hendes dagbøger gennem et langt liv. Motivationen hentede hun hos sit lille babyoldebarn, som hun syntes fortjente at kende sin slægtshistorie.



Med sin families jævne skæbnefortælling, viser Lischen Djursbo, at fremdrift til alle tider har krævet forandring. Ofte i det stille båret af kvinder. Om de har været parate til det eller ej: de gjorde det! Og det er det fundament, nye generationer står på, kan spejle sig i og lære af. De er ikke alene.



Bogen er udgivet på forlaget Mellemgaard. "Vi bærer alle sammen rundt på en rygsæk med oplevelser, og nogens er lettere end andre. Men når noget skidt ryger ned i rygsækken, så ryger det længere og længere ned, og det bliver sværere og sværere at hive frem. Hvis det stadig ligger øverst i rygsækken, og vi når at få snakket om det, så fylder det ikke så meget, men hvis vi ikke gør det, og der hele tiden kommer nyt oven i, så er den rygsæk til sidst så tung, at den bliver ubærlig."

Hun ved, hvad hun taler om, for hun har selv gravet dybt i sin egen rygsæk i arbejdet med bøgerne.

"Indtil for et par måneder siden havde jeg båret rundt på mit livs hemmelighed. Jeg var sikker på, at jeg ville tage den med mig i graven. Ingen måtte få det at vide."

Hændelsen fandt sted, da Lischen bare var 9 år. Hendes far og mor skulle i biografen og havde vurderet, at hun nu var stor nok til at se efter sin lillebror.

"Han lå i en kasse på gulvet og hylede. Og på et tidspunkt tænkte jeg, at jeg hellere måtte tage ham op. For at han ikke skulle fryse, havde jeg svøbt ham i et tæppe. Men pludselig gled han fra mig, ud af tæppet og landede på gulvet, lige på hovedet. Han var helt hvid i ansigtet og lå med lukkede øjne, jeg skreg og ruskede i ham og råbte, at han skulle vågne - og så slog han øjnene op. Da vores far og mor kom hjem, lå han og sov sødt. Ingen fik noget at vide. Men jeg var nødt til at holde øje med ham hver eneste dag for at se, om der mon var sket noget med ham."

Den oplevelse var tung at bære. For selv da hun blev meget ældre, turde hun ikke fortælle det til nogen og da slet ikke til ham selv.

"Så det kom jeg helt ned i bunden af rygsækken. Men nu står det her i bogen, og det lettede bare at skrive det ned. Vi skal prøve at lette vores tunge rygsække ved at snakke om det og håbe, at der nogen der gider at høre efter. For det er ikke nok at fortælle det én gang. Første gang er den sværeste, anden gang er det lettere, og tredje gang når man dertil, hvor man bare kan sige - "jeg tabte engang min lillebror."