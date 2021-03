Mich Vraa fortæller om at oversætte Hemingway i et livestream fra Gentofte Hovedbiblioteks facebookside torsdag den 25. marts. Pressefoto

Livestream: Mich Vraa fortæller om 'Den gamle mand og havet'

Villabyerne - 20. marts 2021 kl. 08:38 Kontakt redaktionen

Forfatter, journalist og oversætter Mich Vraa fortæller om sit arbejde med at oversætte Ernest Hemingways klassiker 'The Old Man and the Sea'. Det foregår torsdag den 25. marts klokken 17-18 i et livestream på Gentofte Hovedbiblioteks Facebookside.

For der er romaner, og så er der romaner. Ernest Hemingways 'The Old Man and the Sea' er i sidstnævnte kategori. Den er så kort, at nogle faktisk mener, den kun er en novella, en lang novelle. Men hos Hemingway er less jo som bekendt more: På godt 100 sider fortæller den historien om den gamle cubaner Santiago, der fisker alene fra sin jolle i Golfstrømmen og kæmper til døden med den største fisk i sit liv.

Mich Vraa vil fortælle om arbejdet med at oversætte romanen.

"I min tid som oversætter, har jeg arbejdet med en hel del værker, der var så berømte, at jeg gik til dem med en vis ærefrygt. Sådan en bog var 'The Old Man and the Sea', som jeg oversatte i sommeren 2020. Det var en ny udgave, den såkaldte Hemingway Library Edition, og den indeholdt en mængde interessant ekstra materiale, som blandt andet afslører, at Hemingway arbejdede på historien - eller i hvert fald havde den i baghovedet - i en stor del af sit liv. Da han endelig skrev den ned, indbragte den ham Nobelprisen i litteratur i 1954. Jeg vil fortælle om nogle af udfordringerne ved at oversætte skønlitteratur i almindelighed og Hemingway i særdeleshed," siger han.