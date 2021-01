"Jeg er virkelig rystet og føler, at vi er blevet udsat for chikane," siger rektor Søren Helstrup efter en livechat i forbindelse med OG's orienteringsaften blev mødt af en storm af nedværdigende og ubehagelige kommentarer. Modelfoto: Adobe Stock

Livechat gik amok: Gymnasium angrebet af tilsvininger

Under Ordrup Gymnasiums virtuelle orienteringsaften blev deres livechat angrebet af anonyme sexistiske og racistiske kommentarer fra en ukendt gruppe

Villabyerne - 22. januar 2021 kl. 15:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

En åben livechat under en virtuel orienteringsaften på Ordrup Gymnasium blev kapret af en ukendt gruppe, der sendte en storm af sexistiske, racistiske og nedværdigende kommentarer.

Det startede ellers godt, da Ordrup Gymnasium skulle afholde deres virtuelle orienteringsaften onsdag 20. januar kl. 19.30. Ti minutter før de skulle starte, var 850 brugere på.

På grund af corona har alle kommunens fire gymnasier måttet tænke virtuelt for at kunne fortælle om livet som elev hos dem.

Ordrup Gymnasium valgte under deres orienteringsaften at sende live. De første 20 minutter foregik i et fællesrum, hvor rektor Søren Helstrup og elevrådsformanden Hector Foss var til stede. Bagefter kunne man se forproducerede film, som blandt andet gav en rundvisning på skolen og et musikindslag, hvor kormedlemmer sang hjemmefra.

Til sidst var der fire forskellige rum, hvor der sad elever klar derhjemme og lærere på gymnasiet til at svare på de spørgsmål, som kom ind på en åben livechat. Med det samme kom en storm af ubehagelige og nedværdigende kommentarer fra en ukendt gruppe, som fra start prægede stemningen på livechatten, fortæller rektor Søren Helstrup.

"Jeg er virkelig rystet. Jeg føler, at vi er blevet udsat for voldsom chikane. Vores arrangement blev taget som gidsel af, hvad jeg gætter på, drejer sig om 4-5 stykker. Deres ubehagelige kommentarer gik personligt både på elever og lærere. De var stærkt sexistiske og drejede sig blandt andet om, hvad pigerne kunne bruges til og ikke kunne bruges til. Man kunne se, hvordan den her gruppe opgejlede hinanden til at skrive mere og mere racistiske, sexistiske og nedladende kommentarer på chatten. De andre folk på tråden blev tydeligt irriteret og bad dem om at stoppe, men der var intet, vi kunne stille op," siger Søren Helstrup.

Livechatten havde ikke en redigeringsmulighed, så skolen kunne slette i kommentarerne, og uden teknisk support var de tilstedeværende lærere heller ikke i stand til at fjerne den fra hjemmesiden.

Chokerede forældre Søren Helstrup havde ikke lyst til at afbryde arrangementet, men er ked af det, hvis nogle af dem, som var til stede, har tænkt, at det viser et billede af stemningen på Ordrup Gymnasium. Flere chokerede forældre har allerede henvendt sig til rektoren.

"Deres reaktion er helt forståelig. Jeg har det selv utroligt dårligt med, at vores forsøg på at skabe et nærværende og åbent arrangement på den måde blev ødelagt udefra," siger han.

Hvorfor tror du, at det er folk udefra og ikke dine egne elever?

"Det kan jeg heller ikke 100 procent vide. Men der var et par indikationer undervejs, hvor de stavede kendte elevers navne forkert, og sproget tænker jeg aldersmæssigt svarede til 8.-9- klasses niveau. Jeg har svært ved at se, hvad vores egne elever skulle få ud af at ødelægge vores arrangement, men hvis jeg opdager, at det er nogle af vores egne elever, er det en klar udsmidningsgrund," siger Søren Helstrup, som ikke regner med at komme til bunds i chikanen.

"Vi kan ikke spore dem, men vi har lært, at hvis vi nogensinde skal gøre det her igen, vil vi gentænke vores brug af chat. Det er desværre bagsiden af medaljen med de sociale medier. Især lige nu sidder der nogle derhjemme, som er alene og skaber deres egne fællesskaber. Det vi så, var internettets kloak," siger Ordrup Gymnasiums rektor.

