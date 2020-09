Litterær vandring om japansk økopoesi

Litteraturformidler Christine Fur Fischer inviterer til en snak om den japanske digter Hiromi It og hendes langdigt 'Vildgræs ved flodlejet' under en vandretur i Øregårdsparken.

Turen foregår onsdag 16. september kl. 16-17. Det er gratis, men man skal melde sig til på genbib.dk/billetter. Hiromi It er en af Japans vigtigste og vildeste nulevende digterstemmer. Det er en fordel at have læst bogen på forhånd, og man kan låne værket på Hovedbiblioteket.