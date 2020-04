Send til din ven. X Artiklen: Liselotte Lyngsø: Du - alene - sætter rammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liselotte Lyngsø: Du - alene - sætter rammen

Villabyerne - 02. april 2020 kl. 15:30 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liselotte er fremtidsforsker i Future Navigator og bor sammen med sin mand og fire børn i Hellerup. Villabyerne har taget kontakt til hende for at spørge, hvordan hun oplever effekten af corona-krisen og den ændrede hverdag for os alle. For fremtidsforsker Liselotte Lyngsø er der ikke tvivl om, at corona-krisen er et slags intensivt kursus for os alle i, hvordan fremtiden bliver - både på arbejdspladsen og privat.

Eksperimentarium "Det er et forstørrelsesglas på nogle af de udfordringer, vi allerede står med i dag", siger fremtidsforskeren: "Mange spørger sig selv lige nu: Hvorfor er jeg så stresset, når jeg faktisk ikke skal noget? Behøver jeg at fylde denne her tid op med en masse gøremål?" siger Liselotte Lyngsø og peger på, hvor vigtigt det er at kunne prioritere sin tid, så vi får vores behov opfyldt via fordybelse:

Tid til refleksion Villabyerne har spurgt en række personligheder i lokalområdet om, hvilke konsekvenser, de tror, krisen kan få - ikke mindst de mere positive. De øvrige adspurgte er fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Grøn Guide i Gentofte Karen Stevnbak og forfatter Signe Wenneberg. Du sætter rammen "Ofte er de, der oplever mest stress, dem, der bare kigger på andre og oplever, at de mister kontrollen over eget liv," forklarer Liselotte Lyngsø, og det gør sig ikke mindst gældende i en krisetid, hvor vi er sendt hjem:

Vindere vælger sig selv til "Det er for eksempel dem, der er skærmafhængige og scroller nyheder i et væk og binge-watcher én eller anden serie, så de ikke får søvn eller den gåtur i frisk luft med veninden, de faktisk har brug for," siger Liselotte Lyngsø og fortsætter: "Det er det, der kommer til at definere fremtidens vindere og tabere. Det handler om at kunne sætte rammer og slukke for omgivelserne, så der bliver plads til nogle forløb, hvor vi selv spiller hovedrollen."

Hulebyggeri i hjemmet Og det er den der rammesætning, vi træner lige nu, vurderer fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Én af de første ting, vi kommer til at ændre på, er måden vi bruger vores base med rullende møbler og ting vi kan stable, så alting hurtigt kan rykkes rundt:

"Vi får multifunktionelle hjem lige nu, og vi bygger huler på livet løs derhjemme: Så er stuen et mødelokale. Så er det yoga retreat-sted, og så er det workshop for børn, der skal lave kreative malerier."

Alene hjemme En anden tendens, corona-krisen forstørrer, er manglen på menneskelig kontakt, mener fremtidsforskeren: Cirka 40 procent af os bor alene. Og de kommer til at mange feedback, forudser Liselotte Lyngsø:

"Det har været en tendens længe, at folk ikke taler sammen i det offentlige rum. De går rundt med høretelefoner i ørerne og sender kun sms'er," siger Liselotte Lyngsø og uddyber: "Nu er jeg selv hundelufter, og jeg oplever de her dage, at der er kommet en ekstrem distance mellem folk. Nærvær med andre mennesker på sms giver meget lidt til vores personlige trivsel og udvikling. Det kan blive rigtig hårdt, hvis vi kommer til at leve sådan her længe."

