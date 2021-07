Lisbet Dahl sygemeldt fra Cirkusrevyen

"Det har været en hård periode, og især for Lisbet, der som medvirkende instruktør har lavet en fantastisk revy, men et sygdomsforløb og mange bolde i luften har tæret på hendes kræfter. Derfor skal vi passe på Lisbet og give hende tid til at komme ovenpå igen, og så glæder vi os alle sammen til at se Lisbet på scenen igen," siger Cirkusrevyens direktør Torben 'Træsko' Pedersen.

"Jeg er meget glad og taknemmelig for, at alle på holdet bakker op om, at vi kan fortsætte med at spille Cirkusrevyen, selvom Lisbet ikke er med på scenen. Vores dygtige skuespillere er heldigvis klar på at tage over, så vi kan give Lisbet den ro, hun har brug for lige nu, uden at skulle skuffe de mange gæster, der har glædet sig til at se årets revy," siger Torben 'Træsko' Pedersen.