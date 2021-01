Lina Sabani elsker den klassiske danske pølsevogn, der lige har kunnet fejre sit 100 års jubilæum, så da muligheden bød sig for at få foden under eget bord, slog hun til. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Lina laver sine bøffer med kærlighed

For 40-årige Lina Sabani, der selvfølgelig kalder sin pølsevogn for 'Linas pølser', har i de seneste tre år arbejdet i Bennys Pølsevogn ved Gentofte Station. Og tidligere har hun haft 7-Eleven-forretningerne på Strandvejen i Hellerup og i Lyngby Storcenter, hvor den hurtige mad til folk på farten også spiller en central rolle.

"Det er bare fedt at være i et servicefag. Jeg elsker den sludder for en sladder, jeg får med mine kunder. Og da jeg opdagede, at Kim og Riné (de tidligere ejere af pølsevognen, red.), havde lukket den i foråret, ringede jeg til dem," siger Lina Sabani, der åbnede sin nye pølsevogn mandag den 11. januar.