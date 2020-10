Asta Blauenfeldt stod for SISU?s bedste aktion, da hun på få sekunder drev bolden fra egen zone og scorede i den anden ende til pausestillingen 25-38 mod BMS Herlev Wolfpack onsdag aften. Her lykønskes hun af holdkammeraterne ovenpå den fornemme scoring. Foto: Ole Tradsborg

Lidt for varm velkomst til SISU

At scoren ikke var værre, skyldtes at SISU sluttede fornemt af, da Asta Blauenfeldt i slutfasen af perioden på bare 6,8 sekunder drev bolden fra egen zone og lagde bolden i kurven i den anden ende. En såkaldt coast to coast-aktion, endda toppet med en buzzerbeater, da bolden røg i kurven, netop som hornet lød for sidste gang i første halvleg.