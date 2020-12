Det kan blive noget mere bøvlet at være bilist omkring Gentofte, når Novafos fra 4. januar går i gang med at flytte ledninger i Buddingevej på hver side af Motorring 3. Pressefoto

Letbanearbejde vil presse trafik til og fra Gentofte

Novafos skal også flytte de ledninger, der ligger på tværs af Gammelmosevej. Det kommer også trafikanter og pendlere til nabokommunerne til at mærke, da ind- og udkørsel via Gammelmosevej i perioder vil være påvirket:

"Vi er godt klar over, at vores arbejde på tværs af Motorring 3 kommer til at drille trafikanterne, ikke mindst når vi skal på tværs af Gammelmosevej. Når vi er nødt til at spærre for ind- og udkørsel i en periode, så kan det mærkes på trafikken. Det beklager vi selvfølgelig meget", siger projektleder Michael Helmark i en pressemeddelelse fra Novafos.