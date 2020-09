Leonora Christinas liv som børneteater

Teaterdyssen viser Bornholms Teaters anmelderroste forestilling 'Prinsesse Leonora' på Dyssegård Bibliotek søndag 4. oktober kl. 15. Forestillingen, der især er for 6-12-årige, er historien om den ambitiøse kongedatter Leonora Christinas liv. Om ægteskabet med verdensmanden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer - også når det ser allersværest ud. Billetter på genbib.dk/billetter.